Рубль к середине дня отыграл половину утреннего падения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на торгах Московской биржи в четверг днем; рубль к средине дня отыграл около половины утреннего падения к бивалютной корзине, произошедшего на фоне объявления Соединенными Штатами о новых антироссийских санкциях.

Курс доллара США составил 66,1375 руб. в 15:00 по московскому времени, что на 59 копеек выше закрытия предыдущих торгов (американская валюта в начале торгов достигала 66,7275 руб., обновив максимум с ноября 2016 года). Евро стоил 76,63 руб., прибавив 50,5 копейки (в начале торгов европейская валюта достигала 77,3325 руб.). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 55 копеек - до 70,86 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10 августа на 2,69 рубля, до 66,2856 руб., и поднял курс евро чуть более чем на 3 рубля, до 76,8250 руб. Основной причиной заметного повышения официальных курсов ЦБ стал активный рост доллара и евро во второй половине дня среды, уже после установления официальных курсов на 9 августа.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное падение валютного курса рубля к доллару и евро, зафиксированное в первые минуты торгов четверга, стало следствием объявления новых антироссийских санкций со стороны США.

США в среду объявили о готовности ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. "США 6 августа 2018 года пришли к выводу, согласно акту от 1991 года об уничтожении вооружения и контроле за химическим и биологическим оружием, что российские власти использовали химическое или биологическое оружие в нарушение международных норм или же использовали летальное химическое или биологическое оружие против своих граждан", - говорится в заявлении Госдепа. В сообщении не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США. Санкции, как ожидается, вступят в силу примерно 22 августа.

Телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванного представителя Госдепа, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, но может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России. Спустя три месяца после первого блока санкций, как отмечают американские СМИ, может последовать второй, более существенный, блок. Второй этап введения санкций, сообщает телеканал, будет "более болезненным". Он может быть реализован, по данным телеканала, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта", - сообщил источник NBC в Госдепе.

Вместе с тем такой важный фактор для российской валюты, как динамика нефтяных цен, является нейтральным, так как нефтяной рынок стабилизировался в четверг после резкого падения накануне на данных о запасах топлива в США. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по Москве увеличилась на 0,08% - до $72,34 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась к этому времени всего на 0,03% - до $66,92 за баррель. По итогам торгов в среду обе марки подешевели более чем на 3% на данных о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США и неожиданном росте запасов бензина.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,35 млн баррелей. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов на 6 млн баррелей. Запасы бензина в США выросли впервые с июня - на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

"Важным событием вчерашнего вечера стала публикация санкций применительно к делу Скрипалей. Они предусматривают два раунда. Санкции первого раунда, вступающие в силу 22 августа, будут достаточно нейтральными. Санкции второго раунда могут быть введены через три месяца после первого, то есть в начале ноября, в зависимости от реакции России на ограничения от 22 августа, и могут оказаться более болезненными. Показательно, что эти предложения, исходящие из Белого Дома, по факту являются менее болезненными, чем предложения, подготовленные в Конгрессе США, так как имеют меньше прямых экономических последствий. В результате, неудивительно, что сегодня валютный курс рубля после утреннего снижения днем стабилизировался около значения 66 руб.", - считают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и директор по операциям на валютном рынке Александр Красный.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Романа Ткачука, по неприятной традиции "август восьмого года" в очередной раз приносит плохие новости. "В среду мы обсуждали текст законопроекта о расширении санкций к России, внесенный на рассмотрение в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. Вчера поздно вечером стало известно еще об одном предлагаемом пакете санкций - на этот раз со стороны Госдепартамента США в ответ на события в британском Солсбери. Есть две новости - плохая и хорошая. Плохая - часть санкций вступят в силу уже 22 августа, а через три месяца, если Россия не предоставит заверений в отказе использования химического оружия и не допустит экспертов ООН на свои объекты, санкции будут расширены. Хорошая новость - санкции, предлагаемые Госдепом, существенно менее жесткие, чем в законопроекте Грэма и Менендеса", - сказал он.

По мнению аналитиков "Альпари", отношения с Россией - одна из карт в карточном домике перед выборами в Конгресс США в ноябре. Конгрессмены, Дональд Трамп и все причастные к выборам стороны пытаются заработать на этом вопросе политические очки. "В сентябре Конгресс США вернется с каникул и "российский вопрос" будет одним из центральных перед парламентскими выборами. Вполне вероятно, что до принятия новых санкций дело не дойдет - в законопроекты будут вноситься правки, а даже в случае принятия их действия могут быть отсрочены. Но даже обсуждение санкций гарантирует для России напряженность, а для рубля - повышенную волатильность в сентябре-октябре. Мы не исключаем, что курс доллара поднимется к 70 рублям. Более сильное ослабление рубля маловероятно - российская экономика выглядит сильно, цены на нефть высоки, платежный баланс профицитный, золотовалютных резервов достаточно. Похоже, перемирие, действовавшее между США и Россией на период чемпионата мира по футболу, закончилось. С начала года США усиливают давление на страны, с которыми у них есть экономические и политические разногласия. Американские политики последовательно анонсируют меры в отношении России, Китая и Турции - с каждым разом все более жесткие", - отметили они.

Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский отмечает, что прогнозы в отношении восстановления рубля довольно благоприятные, хотя восстановление, как это обычно бывает, может занять недели, при этом важно, чтобы правительство не "закручивало гайки" в плане налогового творчества и прочих мер, снижающих привлекательность рублевых инвестиций. По его мнению, Банк России, скорее всего, отныне вынужден будет вернуться к "жесткой" риторике ожидания разворота к политике повышения, а не понижения ключевой процентной ставки. Самым негативным во всей этой истории является рост инфляционных ожиданий, который автоматически требует от банков компенсации рисков рублевых вкладов в виде повышения ставок по депозитам в рублях. Если после апрельского девальвационного раунда прогнозы по росту потребительских цен в годовом выражении были повышены с 4,2% до 6,5%, то сейчас есть опасения относительно роста этого параметра до 10%, что уже очень много.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов немного подросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 2 б.п. и составила 7,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 7,45% годовых, а ставки на срок 3 и 6 месяцев - на 3 б.п., составив 7,56% годовых.