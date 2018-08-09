Рынок акций к вечеру справился с паникой и сделал попытку отскока

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру четверга залег в боковик после падения из-за панических распродаж на ожиданиях введения США новых антироссийских санкций, отдельные бумаги (в основном экспортеров) делают робкие попытки отскока благодаря подросшей нефти; индекс МосБиржи смог выйти в "плюс".

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2294,41 пункта (+0,1%, минимум дня - 2258,38 пункта), индекс РТС - 1093,1 пункта (-1,9%, минимум дня - 1073,15 пункта, минимум с апреля), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,7%.

Доллар стоит 66,14 руб./$1 (+0,59 рубля), утром курс взлетал до 66,73 руб./$1.

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