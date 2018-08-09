Главные новости
В РоссииЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейМоскваОбыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"В РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"
Экономика

Нефть подорожала до $72,58 после резкого падения накануне

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в четверг после резкого падения накануне, которое трейдеры сочли чрезмерным в связи с сохраняющимися ожиданиями сокращения поставок нефти из Ирана из-за американских санкций.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по Москве выросла на $0,3 (0,42%) - до $72,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,09 (0,13%) - до $67,03 за баррель.

По итогам торгов в среду обе марки подешевели более чем на 3% на данных о менее значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США и неожиданном росте запасов бензина.

Негативом для рынка также стали новые сигналы усиления торгового спора США и Китая: Пекин в среду объявил о введении с 23 августа 25%-ной пошлины для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд, зеркально отреагировав на действия Вашингтона.

Нефть все-таки не вошла в список американских товаров, ввоз которых будет обложен повышенной пошлиной, однако аналитики и трейдеры считают неизбежным ее включение в подобный список в дальнейшем, пишет Dow Jones.

"Я думаю, вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится, - сказал глава Petromatrix Оливье Якоб. - Sinopec уже сокращает закупку американской нефти".

Потенциал снижения цен на нефть, однако, ограничен ожидаемым сокращением поставок на мировой рынок из Ирана: многие покупатели иранской нефти уже ищут альтернативные источники поставок, отмечают эксперты. При развитии ситуации по наихудшему сценарию, Иран сократит поставки нефти на 1,5-2 млн баррелей в сутки (б/с) в результате санкций, прогнозирует аналитик PVM Тамаш Варга.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Brent

Новости по теме

Экономика
ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в РоссииФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в России
В службе отметили, что сделка позволит привлечь инвестиции в отрасльПодробнее
 Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрдЧистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрд
В июле чистый вывоз капитала составил около $4,2 млрдПодробнее
 Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 годаКурс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года
Евро поднимался выше 77 рублейПодробнее
 Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреляКурс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреля
Рубль продолжает дешеветь на фоне новостей о новых санкциях со стороны СШАПодробнее
Внутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряВнутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентября
ФАС, завершив дело в отношении "большой тройки", определит штрафы для операторов в сентябреПодробнее
 Курс евро на торгах Московской биржи превысил 75 рублей впервые с 8 маяКурс евро на торгах Московской биржи превысил 75 рублей впервые с 8 мая
Валюта растет к рублю на фоне публикаций о возможности новых антироссийских санкций со стороны СШАПодробнее
 Штраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗС
За повторное нарушение хотят штрафовать на 3% выручки, сообщил детали законопроекта глава МинпромторгаПодробнее
 В ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям СШАВ ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям США
Европа будет делать все от нее зависящее, чтобы Иран соблюдал сделку по атому, заявила Федерика МогериниПодробнее
 Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
В правительстве хотят уберечь ресурсоснабжающие организации от возникновения выпадающих доходовПодробнее
 Эрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкцииЭрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкции
Это может коснуться министра юстиции и министра внутренних дел СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейМоскваОбыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"В РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"ЭкономикаКурс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 годаВ миреСША осенью введут второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей"В миреВ Белоруссии по "делу БелТА" задержали главреда информагентства БелаПАН

Прощание с актрисой Татьяной Дегтяревой состоится в субботу

ЦИК изучит еще два варианта вопроса на пенсионный референдум

Москалькова получила свежие фотографии Сенцова и копию его письма

Жертвами авиаудара саудовской коалиции в Йемене стали 29 детей

ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в России

ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в РоссииВ службе отметили, что сделка позволит привлечь инвестиции в отрасль Подробнее

Сбербанк заинтересовался правами на кредит ВЭБа "Шереметьево"

"Решальщик" Золотов получил 7,5 лет колонии за хищение 80 млн рублей

Россия подпишет конвенцию СЕ о борьбе с преступлениями против культурных ценностей

Стивену Сигалу собрались выдать российский диппаспорт

УЕФА еще не изучал инцидент с журналистами из РФ, атакованными перед игрой ПАОК - "Спартак"

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиДокументальный фильм о Бергмане, псевдошпионская комедия с Милой Кунис и новый китайский мультфильм Подробнее

В Pussy Riot сообщили об отъезде Алехиной из России вопреки запрету

СКР получил от Air France свидетельство о смерти в ЦАР журналиста Джемаля

Глава ФСИН в разговоре с сенатором Нарусовой обещал "не дать Сенцову умереть"

Основатель tut.by опроверг сообщение об освобождении редактора издания

Белоруссия попросит РФ компенсировать потерю доходов из-за налогового маневра

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru