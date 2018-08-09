Экономика

Рынок акций РФ отскочил выше 2300п по индексу МосБиржи

Есть обновление от 19:38

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Откат рынка акций в четверг на ожиданиях введения США новых антироссийских санкций завершился к закрытию торгов коррекционным отскоком, индекс МосБиржи вышел в плюс, превысив 2300 пунктов за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2309,58 пункта (+0,7%, минимум дня - 2258,38 пункта), индекс РТС - 1097,33 пункта (-1,5%, минимум дня - 1073,15 пункта, минимум с апреля); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 66,28 руб. (+0,73 рубля), утром курс взлетал до 66,73 руб.

Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций в отношении России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков.

Накануне вечером также стало известно, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа". Второй пакет санкций администрации США против России может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта, снижение дипломатических отношений, а также приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на данные неназванного представителя Госдепартамента США.

На этих новостях акции "Аэрофлота" утром падали на 8%, но к вечеру сократили потери до 1,9%. Также в "минусе" закрылись акции "РусАла" (-2,6%), "Распадской" (-2,4%), "Мобильных телесистем" (-1,5%), "Россетей" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,3%), ВТБ (-1,3%), "РусГидро" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%).

Выросли акции "Газпром нефти" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "Мечела" (+2%), "Норникеля" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%), Сбербанка (+1,4%, до 195,9 рубля, утром цена падала до 182,06 рубля - минимум с сентября 2017г), "Башнефти" (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,708 млрд рублей (из них 30,285 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в четверг преобладал рост индексов (Япония просела на 0,1% из-за укрепления иены, Китай вырос на 2,5%) благодаря сильной отчетности компаний за второй квартал, в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,4%, DAX вырос на 0,3%), топчется на месте Америка (индекс S&P 500 просел всего на 0,04%).

В среду министерство финансов КНР сообщило, что с 23 августа введет 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд. Эти действия будут предприняты в ответ на аналогичные меры, объявленные ранее США, отметил китайский Минфин.

Нефть оставалась слабой, несмотря на попытки коррекции после отката, подогретого накануне данными Минэнерго США о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе (резервы нефти сократились на 1,35 млн баррелей при прогнозах снижения на 3 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 2,9 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9 млн баррелей).

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в четверг составила $72,2 за баррель (-0,1% и -3,2% в среду), сентябрьская цена WTI - $66,91 за баррель (-0,04% и -3,2% накануне).

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Теги: рынок акций

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