Рубль остался под давлением возросших санкционных рисков вечером в четверг

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на торгах Московской биржи в четверг вечером, хотя и находятся ниже утренних уровней; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 66,385 руб. в 19:00, что на 83,75 копеек выше закрытия предыдущих торгов (американская валюта в начале торгов достигала 66,7275 руб., обновив максимум с ноября 2016 года). Евро стоил 76,7575 руб., прибавив 63,25 копейки (в начале торгов европейская валюта достигала 77,3325 руб.). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 74,5 копейки - до 71,05 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное падение валютного курса рубля к доллару и евро, зафиксированное в первые минуты торгов четверга, стало следствием объявления новых антироссийских санкций со стороны США.

США объявили о готовности ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщил в среду Госдепартамент США. Телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванного представителя Госдепа, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, и в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют. Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, более существенный, блок. "Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта", - сообщил источник NBC в Госдепе.

Вместе с тем такой важный фактор для российской валюты, как динамика нефтяных цен, является позитивным. Цены на нефть поднимаются в четверг после резкого падения накануне, которое трейдеры сочли чрезмерным в связи с сохраняющимися ожиданиями сокращения поставок нефти из Ирана из-за американских санкций. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени выросла на 0,11% - до $72,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,28% - до $67,13 за баррель. По итогам торгов в среду обе марки подешевели более чем на 3% на данных о менее значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США и неожиданном росте запасов бензина.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10 августа на 2,69 рубля, до 66,2856 руб., и поднял курс евро чуть более чем на 3 рубля, до 76,8250 руб. Основной причиной заметного повышения официальных курсов ЦБ стал активный рост доллара и евро во второй половине дня среды, уже после установления официальных курсов на 9 августа.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг на 1,94 рубля по отношению к среде и составил 66,1123 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 четверга прибавил 1,64 рубля и составил 66,1371 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 952,582 млн, из которых $1 млрд 699,401 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 253,181 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,35 рубля, до 76,5748 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 четверга поднялся на 1,99 рубля и составил 76,6211 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR594,454 млн, из которых EUR283,098 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR311,356 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов немного подросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 2 б.п. и составила 7,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 7,45% годовых, а ставки на срок 3 и 6 месяцев - на 3 б.п., составив 7,56% годовых.