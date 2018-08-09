Главные новости
ЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрдВ РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В РоссииПрокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"
Экономика

Рубль остался под давлением возросших санкционных рисков вечером в четверг

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на торгах Московской биржи в четверг вечером, хотя и находятся ниже утренних уровней; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 66,385 руб. в 19:00, что на 83,75 копеек выше закрытия предыдущих торгов (американская валюта в начале торгов достигала 66,7275 руб., обновив максимум с ноября 2016 года). Евро стоил 76,7575 руб., прибавив 63,25 копейки (в начале торгов европейская валюта достигала 77,3325 руб.). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 74,5 копейки - до 71,05 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное падение валютного курса рубля к доллару и евро, зафиксированное в первые минуты торгов четверга, стало следствием объявления новых антироссийских санкций со стороны США.

США объявили о готовности ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщил в среду Госдепартамент США. Телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванного представителя Госдепа, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, и в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют. Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, более существенный, блок. "Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта", - сообщил источник NBC в Госдепе.

Вместе с тем такой важный фактор для российской валюты, как динамика нефтяных цен, является позитивным. Цены на нефть поднимаются в четверг после резкого падения накануне, которое трейдеры сочли чрезмерным в связи с сохраняющимися ожиданиями сокращения поставок нефти из Ирана из-за американских санкций. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени выросла на 0,11% - до $72,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,28% - до $67,13 за баррель. По итогам торгов в среду обе марки подешевели более чем на 3% на данных о менее значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США и неожиданном росте запасов бензина.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10 августа на 2,69 рубля, до 66,2856 руб., и поднял курс евро чуть более чем на 3 рубля, до 76,8250 руб. Основной причиной заметного повышения официальных курсов ЦБ стал активный рост доллара и евро во второй половине дня среды, уже после установления официальных курсов на 9 августа.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг на 1,94 рубля по отношению к среде и составил 66,1123 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 четверга прибавил 1,64 рубля и составил 66,1371 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 952,582 млн, из которых $1 млрд 699,401 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 253,181 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,35 рубля, до 76,5748 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 четверга поднялся на 1,99 рубля и составил 76,6211 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR594,454 млн, из которых EUR283,098 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR311,356 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов немного подросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 2 б.п. и составила 7,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 7,45% годовых, а ставки на срок 3 и 6 месяцев - на 3 б.п., составив 7,56% годовых.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

Новости по теме

Экономика
ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в РоссииФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в России
В службе отметили, что сделка позволит привлечь инвестиции в отрасльПодробнее
 Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрдЧистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрд
В июле чистый вывоз капитала составил около $4,2 млрдПодробнее
 Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 годаКурс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года
Евро поднимался выше 77 рублейПодробнее
 Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреляКурс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреля
Рубль продолжает дешеветь на фоне новостей о новых санкциях со стороны СШАПодробнее
Внутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряВнутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентября
ФАС, завершив дело в отношении "большой тройки", определит штрафы для операторов в сентябреПодробнее
 Курс евро на торгах Московской биржи превысил 75 рублей впервые с 8 маяКурс евро на торгах Московской биржи превысил 75 рублей впервые с 8 мая
Валюта растет к рублю на фоне публикаций о возможности новых антироссийских санкций со стороны СШАПодробнее
 Штраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗС
За повторное нарушение хотят штрафовать на 3% выручки, сообщил детали законопроекта глава МинпромторгаПодробнее
 В ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям СШАВ ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям США
Европа будет делать все от нее зависящее, чтобы Иран соблюдал сделку по атому, заявила Федерика МогериниПодробнее
 Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
В правительстве хотят уберечь ресурсоснабжающие организации от возникновения выпадающих доходовПодробнее
 Эрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкцииЭрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкции
Это может коснуться министра юстиции и министра внутренних дел СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрдВ РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В РоссииПрокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"В РоссииЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейМоскваОбыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"ЭкономикаКурс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Художественный руководитель театра "Практика" умер в Москве на 61-м году жизни Подробнее

В Минюсте РФ пока не получали ходатайство о переводе Сенцова в крымскую больницу

Рубль остался под давлением возросших санкционных рисков вечером в четверг

Рынок акций РФ отскочил выше 2300п по индексу МосБиржи

Фотохроника 9 августа

Фотохроника 9 августа7 фото

"Уфа" победила люксембургский "Прогресс" в матче Лиги Европы

Евробонды РФ к вечеру четверга отыграли большую часть утреннего падения

Число жертв авиаудара саудовской коалиции в Йемене возросло до 50 человек

Порошенко обещал разработать поправки к Конституции о членстве Украины в ЕС и НАТО

ФАС сообщила о задержании бывшего главы Минстроя Астраханской области

Бывшего вице-мэра Тамбова арестовали по подозрению в превышении полномочий

Регулятор США начал проверку принадлежащего китайскому HNA здания на Манхэттене

Экс-глава ФСБ Ковалев усомнился в случайности запуска боевой ракеты над Эстонией

Нефть подорожала до $72,58 после резкого падения накануне

Прощание с актрисой Татьяной Дегтяревой состоится в субботу

ЦИК изучит еще два варианта вопроса на пенсионный референдум

Москалькова получила свежие фотографии Сенцова и копию его письма

Жертвами авиаудара саудовской коалиции в Йемене стали 29 детей

ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в России

ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в РоссииВ службе отметили, что сделка позволит привлечь инвестиции в отрасль Подробнее

Сбербанк заинтересовался правами на кредит ВЭБа "Шереметьево"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru