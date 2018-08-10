Эксперты заявили о пятикратном росте предложения на рынке программ для нелегального производства криптовалюты

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские эксперты по кибербезопасности фиксируют рост объявлений с предложениями о продаже нелегального оборудования для производства криптовалюты, в том числе с использованием чужих компьютеров.

"По данным системы Group-IB Threat Intelligence за год количество объявлений на теневых форумах, в которых предлагаются программы для майнинга на продажу или в аренду, увеличилось в 5 раз",- сообщили "Интерфаксу" в специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.

Опасной тенденцией эксперты компании называют широкую доступность вирусов троянов-майнеров, предназначенных для использования чужих устройств и инфраструктуры в целях нелегитимной генерации различных типов криптовалюты.

"Использование вычислительной мощности компьютера или инфраструктуры для майнинга криптовалюты без согласия или ведома владельца по-прежнему остается сравнительно популярным методом обогащения, несмотря на плавную тенденцию к уменьшению числа инцидентов, связанных с этим видом мошенничества", - отметили в компании.

По данным пресс-службы, в первом полугодии зафиксировано 477 объявлений на хакерских форумах о продаже или аренде программ для майнинга, в то время как за аналогичный период 2017 года их количество было в пять раз меньше - 99.

При этом отмечается сравнительно низкая цена на такие программы - минимальная цена на программы для скрытого майнинга составила 0,5$, в среднем стоимость - $10.

"Низкий "порог входа" на рынок "черного заработка" на нелегальном майнинге приводит к тому, что добычей криптовалюты занимаются люди без технических знаний и какого-либо опыта участия в мошеннических схемах, - приводят в пресс-службе слова Рустама Миркасымова, эксперта по киберразведке Group-IB.

По его словам, получив доступ к простым инструментам для скрытого майнинга криптовалют, люди не считают это преступлением, тем более что российское законодательное поле пока еще оставляет достаточно количество лазеек для того, чтобы избежать преследования за подобные хищения.

"Случаев ареста и практики судебного преследования за криптоджекинг по-прежнему единицы, не смотря на то, что большинство методов установки программы-майнера предполагают нарушение законов 272 и 273 УК РФ",- отметил эксперт.