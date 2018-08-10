Члена правления ВТБ назвали возможным кандидатом в главы "Возрождения" после покупки банка

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Член правления ВТБ Геннадий Солдатенков после завершения сделки по покупке банка "Возрождение" может его возглавить, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

На данный момент председателем правления "Возрождения" является Марк Нахманович.

ВТБ давно сообщил о переговорах по покупке "Возрождения" у контролирующих акционеров - Алексея и Дмитрия Ананьевых. Однако преградой для совершения сделки служил арест активов Ананьевых по решению Высокого суда Лондона. Таким образом были обеспечены требования инвесторов в бумаги компании, аффилированной с Ананьевыми. Однако 7 августа стало известно, что лондонский суд снял арест с активов бизнесменов.

Солдатенков ранее возглавлял БМ-Банк, до этого - Банк Москвы. Также в последнем занимал пост первого зампреда правления.