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Экономика

Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года

В то же время рубль растет к евро на старте торгов пятницы

Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU -Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу утром: рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая опережающий рост пары "доллар-рубль" на фоне укрепления американской валюты к евро до максимальных отметок более чем за год на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,79-67,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,04 руб./$1 (+39 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом курс доллара превысил 67 руб./$1 впервые с 3 августа 2016 года. Евро уменьшился до 76,89 руб./EUR1 (-5,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,86 копейки к уровню закрытия четверга, до 71,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 75,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,5 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине в условиях роста доллара США к евро на глобальном рынке. Котировки единой европейской валюты упали до минимума относительно доллара США с начала июля 2017 года на опасениях, что сильное ослабление турецкой лиры окажет негативное влияние на крупные европейские банки, сообщает Dow Jones.

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Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,4%, до 95,84 пунктов. Пара "евро-доллар" упала до 0,53% до $1,1467. Ранее в ходе торгов пара опускалась до $1,1438.

Единый надзорный механизм (SSM), главный банковский регулятор еврозоны, высказал опасения, что резкое падение курса турецкой нацвалюты может сказаться на BBVA, UniCredit, BNP Paribas и других банках, которые предоставляют значительные кредиты в Турции, пишет The Financial Times.

С начала текущего года лира упала более чем на 38% к доллару. В ходе торгов в пятницу она потеряла 6,8%, опустившись до нового рекордного минимума 5,95 лиры/$1.

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться в пятницу после двух дней падения на фоне негативных настроений, вызванных торговыми трениями между США и Китаем.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве подешевели на 0,39% - до $71,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в пятницу снизились на 0,42% - до $66,53 за баррель.

С начала текущей недели контракты на WTI подешевели на 2,4%. Таким образом, они могут завершить "в минусе" шестую неделю подряд, чего не происходило уже три года (с августа 2015 года), отмечает агентство Bloomberg.

Цена Brent на этой неделе опустилась на 1,5%.

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Теги: Московская биржа

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