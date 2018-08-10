Трутнев переизбран председателем совета директоров "РусГидро"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Юрий Трутнев вновь избран председателем совета директоров ПАО "РусГидро", сообщил в пятницу энергохолдинг.

На прошедшем в конце июня годовом собрании акционеров в новый состав совета директоров "РусГидро" были избраны гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский и заместитель главы Минэкономразвития Михаил Расстригин.

Кроме них в состав совета вошли вице-президент ПАО "Роснефть" Андрей Шишкин (был номинирован от ПАО "ВСМПО-Ависма"), Артем Аветисян из Агентства стратегических инициатив, замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, ректор МЭИ Николай Рогалев, вице-премьер Трутнев, предправления "РусГидро" Николай Шульгинов, предправления "Совета рынка" Максим Быстров, президент ПАО "Полюс" Павел Грачев, гендиректор "РТ-Капитала" Сергей Иванов, гендиректор "Альтера-Капитал" Вячеслав Пивоваров, старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин.

"РусГидро" - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями России. Установленная мощность станций группы - 39 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. Около 60,6% в компании принадлежит РФ, еще 13,5% - ВТБ, владельцами почти 6% акций являются структуры "ВСМПО-Ависма".