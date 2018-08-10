РСПП предупредил о массовом исходе инвесторов в случае повышения налогов для металлургов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Дополнительные налоги на сумму 500 млрд рублей в год для горнодобывающих, металлургических, химических компаний и производителей удобрений приведут к массовому уходу инвесторов с российского рынка, говорится в заявлении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), размещенном на сайте союза.

Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний, считает РСПП.

"Новелла несет в себе негативный сигнал всем участникам экономической деятельности в стране. Девальвация, как причина образования сверхдоходов, имела ограниченный во времени эффект и приходилась на период слабого рынка. И те результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не подарками от рынка, а системной работой этих компаний", - говорится в заявлении.

РСПП отмечает, что к методике расчета объема изымаемых средств и входных данных, на основании которой были сделаны расчеты возможных дополнительных налогов, "имеется ряд вопросов". Данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью.

По мнению Союза, некорректно сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. Процесс производства в обрабатывающих отраслях, например, в химической или нефтехимической отраслях, насчитывает 5 и более технологических переделов, увеличивая стоимость от сырья до готовой продукции в несколько раз. В расчете налоговой нагрузки необходимо исключить результаты деятельности зарубежных активов, а также учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к так называемым "сверхдоходам".

РСПП отмечает, что изъятия были предложены правительству спустя полгода после сделанного в начале февраля на съезде РСПП заявления президента Владимира Путина о том, что налоговая система должна быть не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы бизнеса.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений, которые сейчас платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. По его данным, повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд).

Согласно предложению Белоусова, основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель", АК "АЛРОСА" и "СИБУР".