Рост ВВП Великобритании во II квартале ускорился до 0,4%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ВВП Великобритании во втором квартале 2018 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Таким образом, рост британской экономики ускорился по сравнению с первым кварталом, когда он составил 0,2%.

Темпы роста ВВП Великобритании в годовом выражении в апреле-июне составили 1,3% по сравнению с 1,2% в предыдущем квартале.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,4% в поквартальном выражении и на 1,3% в годовом, сообщает Trading Economics.