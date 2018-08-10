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ЦБ РФ спрогнозировал рост годовой инфляции в августе до 2,8-3%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Банк России ожидает роста годовой инфляции до 2,8-3% в августе, говорится в комментарии ЦБ по инфляции.

"По предварительной оценке, в августе темпы прироста потребительских цен составят 2,8-3%. К концу года инфляция ожидается в интервале 3,5-4%", - говорится в комментарии. ЦБ подтвердил ранее озвученный прогноз по повышению годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с повышением НДС.

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"В настоящее время формируются процессы, которые будут способствовать возвращению инфляции к цели 4%", - указывает регулятор. Он напоминает, что годовая инфляция в июле увеличилась до 2,5% после 2,3% в июне и 2,4% в весенние месяцы. "Повышение годовой инфляции было связано преимущественно с нормализацией динамики цен на продовольственные товары, на которую оказывали влияние несколько факторов", - отмечает ЦБ.

Он также поясняет, что эффект низкой базы прошлого года отразился на темпах прироста цен на плодоовощную продукцию. На цены прочих продуктов питания оказывало влияние изменение соотношения спроса и предложения, которое происходит прежде всего на рынке животноводческой продукции, в том числе мяса, молока и продуктов из них. "Если в прошлом году на этих рынках отмечались достаточно высокие темпы производства, то в текущем сезоне они существенно снизились, учитывая динамику спроса", - говорится в комментарии.

Банк России отмечает, что на отдельных рынках продовольствия действуют локальные факторы, которые могут оказать временное повышательное влияние на цены.

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Теги: ЦБ РФ, инфляция

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