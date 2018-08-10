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Экономика

Рост ВВП РФ во II квартале ускорился до 1,8%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ВВП РФ во II квартале 2018 года ускорился до 1,8% в годовом выражении после роста на 1,3% в I квартале. Его предварительную оценку распространила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Данные Росстата совпали с предварительными расчетами Минэкономразвития, которое также оценивало рост ВВП во II квартале на уровне 1,8%.

Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит в середине сентября.

Как сообщалось, в I квартале 2017 года рост ВВП РФ составил 0,6% в годовом выражении, во II квартале - 2,5%, в III квартале - 2,2%, в IV квартале был зафиксирован рост на 0,9%. В целом за 2017 год экономика России выросла на 1,5%.

Росстат пока не приводит оценку по динамике экономики за первое полугодие 2018 года. Из квартальных данных службы следует, что ВВП РФ за полугодие вырос на 1,5-1,6%.

Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП РФ в I полугодии 2018 года на 1,7% исходя из новых данных Росстата по промышленности (Росстат в середине июня существенно повысил оценки по росту промпроизводства в первом квартале, но пересчет ВВП за первый квартал еще не делал).

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2018 году - 1,9%.

ЦБ ожидает рост ВВП в 2018 году в интервале 1,5-2,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по росту ВВП в 2018 году составляет 1,7%.

Как сообщалось, Минэкономразвития в конце июня на фоне решения о повышении НДС понизило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,4% с 2,2%.

ЦБ также предупредил, что, возможно, понизит свои ожидания по росту экономики в 2019 году с 1,5-2,0%, но может повысить на 2020 год и далее (также с 1,5-2,0%), если правительство реализует задуманный комплекс мер по увеличению темпов роста.

Консенсус-прогноз аналитиков по росту ВВП на 2019 год равняется 1,5%.

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Теги: ВВП, Росстат
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