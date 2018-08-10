Еврокомиссия приветствовала решение спора в ВТО между Москвой и Евросоюзом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии позитивно воспринято постановление Всемирной торговой организации в отношении правил "Третьего энергопакета".

"Комиссия приветствует решение ВТО, подтверждающее законность основных принципов третьего энергетического пакета ЕС", - сказано в сообщении ЕК, распространенном в Брюсселе в пятницу.

В нем отмечается, что в опубликованном в пятницу постановлении "Всемирная торговая организация отклонила большинство претензий России в отношении предполагаемой несовместимости мер энергетической политики ЕС с правилами многосторонней торговли".

Еврокомиссия указывает на то, что Третейская группа ВТО "не нашла оснований для утверждения о предполагаемой дискриминации со стороны ЕС в его "Третьем энергопакете" в отношении российских трубопроводных транспортных услуг, поставщиков услуг или российского природного газа".

"Группа вынесла решение в пользу ЕС в отношении правил "разукрупнения", то есть требования об отделении энергоснабжения и генерации от эксплуатации сетей транспортировки, а также по сжиженному природному газу (СПГ) и по сетям промысловых трубопроводов".

"Это важный положительный результат для ЕС, поскольку он подтверждает основные элементы "Третьего энергетического пакета", - заявляют в Еврокомиссии.

"Теперь комиссия проанализирует это решение, в частности, что касается ограниченного числа вопросов, по которым совместимость энергетической политики ЕС с ВТО все еще не признана", - отмечается в коммюнике ЕК.

"Газпром" тоже доволен

Ранее в пятницу управление информации "Газпрома" сообщило, что компания удовлетворена решением ВТО и ожидает, что вслед за этим решением Европейский союз устранит выявленные нарушения.

"ПАО "Газпром" всегда выступало за необходимость учета интересов поставщиков газа при реализации европейской энергетической политики, поэтому выражает удовлетворение принятым окончательным докладом в его части, касающейся указанных выявленных нарушений, и ожидает, что ЕС предпримет необходимые действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом", - говорится в сообщении.

Газовый спор

В пятницу опубликован доклад Третейской группы ВТО, в рамках которого вынесено решение по спору Российской Федерации против Европейского союза и его государств-членов о правомерности отдельных мер энергетической политики ЕС, инициированному Россией 30 апреля 2014 года. Третейская группа поддержала 3 из 6 жалоб российской стороны на нормы "Третьего энергопакета" в газовой сфере.

Из общего количества заявленных РФ требований Третейской группой признаны не соответствующими нормам ВТО следующие меры: применение особого режима в рамках европейского регулирования в отношении газопровода OPAL; требование Третьей газовой директивы ЕС об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами; положения Регламента ЕС о трансъевропейских сетях, создающие преимущества для развития проектов, направленных на диверсификацию источников поставок газа в ЕС из стран иных, чем Россия.

Не удалось оспорить главный принцип "Третьего энергопакета" - unbundling, требование разделения на уровне собственности операций по транспортировке и сбыту газа. Впрочем, все эти нормы Евросоюз уже успешно реализовал на практике, добившись продажи "Газпромом" долей в сетевых компаниях или отказом от влияния на них. Остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов (промысловыми трубопроводами признаны газопроводы, по которым в Европу приходит норвежский газ).