Рубль усилил падение к бивалютной корзине вечером в пятницу

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Доллар США ускорил рост, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в пятницу вечером: рубль усилил снижение к бивалютной корзине, отыгрывая падение интереса инвесторов к риску на фоне финансового кризиса в Турции.

Курс доллара США составил 67,89 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 1,2425 рубля выше закрытия предыдущих торгов, достигнув самых высоких уровней впервые с 3 августа 2016 года. Евро стоил 77,38 руб./EUR1, поднявшись на 43,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 87,91 копейки - до 72,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил падение к бивалютной корзине в связи с разрастанием финансового кризиса в Турции. Президент США Дональд Трамп объявил сегодня о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции. "Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%", - написал Трамп в своем твиттере. "Наши отношения с Турцией сейчас не так хороши", - резюмировал американский президент.

Ранее в пятницу Эрдоган отмечал, что "экономические нападки (со стороны США) в адрес Турции... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление". "С вами доллары, но с нами Аллах", - сказал турецкий лидер.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того как в конце июля президент США пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора. В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи Эндрю Брансона. 25 июля пастор был переведен из тюрьмы под домашний арест.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже выразил свою обеспокоенность относительно подверженности некоторых крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции, в условиях ослабления турецкой лиры до рекордного минимума. С начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в пятницу падение ее курса достигало 13,5%. Регулятор опасается, что турецкие заемщики не хеджировали риски резкого ослабления лиры и могут начать объявлять о дефолте по кредитам в иностранной валюте, на долю которых приходится порядка 40% активов банковского сектора Турции.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,72%, до 96,15 пункта, преодолев отметку 96 пунктов впервые с июля прошлого года. Пара "евро-доллар" упала до 1,01% - до $1,141. Ранее в ходе торгов пара опускалась до $1,1398 также впервые с июля прошлого года.

Поддержку рублю оказывает сообщение Банка России о снижении объемов ежедневной покупки валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ 8 августа купил валюту для финансового ведомства на 8,4 млрд рублей, следует из данных Банка России, в то время как согласно ранее объявленным планам объем покупки валюты должен был составить 16,7 млрд рублей. В целом ведомство планировало приобрести валюту в срок с 7 августа по 6 сентября на 383,2 млрд рублей. Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.