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Экономика

Россия и Белоруссия начали обсуждать ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия обсуждают соглашение, по которому беспошлинные поставки нефтепродуктов в республику будут запрещены, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Беспошлинные поставки будут возможны только в согласованных объемах в рамках индикативных балансов", - уточнил он.

Министерство энергетики РФ не комментирует эту информацию.

По данным Белстата, Белоруссия в январе-мае 2018 года импортировала из РФ нефтепродуктов на $677,6 млн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Импорт нефти вырос на 37,6% до $2,8 млрд.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Белоруссия де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".

Как сообщалось, новая встреча вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Владимира Семашко по энергетическим вопросам запланирована на конец года.

Россия и Белоруссия обсуждают цену на газ после 2019 года, Минск рассчитывает на снижение цены до внутрироссийского уровня. Кроме того, Россия запустила процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, в ходе которого к 2024 году будут отменены экспортные пошлины на нефть, что предполагает поставку нефти в Беларусь по мировым ценам. В настоящее время Беларусь покупает нефть РФ без экспортных пошлин, что позволяет существенно увеличить доходы от экспорта нефтепродуктов.

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Теги: Белоруссия

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