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Силуанов допустил уход России от долларовой оплаты при поставках нефти

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Россия в случае необходимости может уйти от расчетов в долларах за поставки нефти, использовать другие валюты, включая национальную, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Не исключено (уход от долларовой оплаты нефти - ИФ), несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, другие свободно конвертируемые валюты, да и в конце концов, национальную валюту. Не исключено, что до этого может дойти", - сказал он в интервью в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Министр также отметил, что политика США в части введения санкций в отношении России уже приводит к тому, что РФ все больше использует расчеты в других валютах, в частности, в национальной валюте, в евро, в китайских юанях, так как сделки в них более безопасны, чем в долларах.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По информации ведомства, санкции вступят в силу "примерно 22 августа". При этом в сообщении госдепа не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официальный документ госдепа США о "виновности" России в инциденте в Солсбери абсурден, это понимают все.

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Теги: Россия, Антон Силуанов, нефть, доллар, США

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