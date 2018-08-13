S&P подтвердило рейтинг Москвы "ВВВ-" со стабильным прогнозом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы на уровне "ВВВ-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга - "стабильный".

Кроме того, был подтвержден рейтинг приоритетного необеспеченного долга "ВВВ-".

"Прогноз "стабильный" рейтингов Москвы отражает аналогичный прогноз суверенных рейтингов Российской Федерации. Любое рейтинговое действие в отношении РФ, скорее всего, повлечет за собой аналогичное действие для рейтингов Москвы", - отмечается в сообщении.

Аналитики агентства ожидают, что в ближайшие три года бюджетные показатели Москвы ухудшатся из-за необходимости выполнять новые указы президента и планов администрации города по выполнению ряда крупных долгосрочные капитальных проектов.

"В то же время мы полагаем, что позитивное влияние на рейтинг города продолжат оказывать "очень низкий" уровень долга и "очень сильные" показатели ликвидности согласно нашему базовому сценарию на 2018-2020 годы", - говорится в пресс-релизе.