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Остатки на корсчетах банков в ЦБ и на депозитах выросли

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2127,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1804,4 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 10 августа составлял 2107,1 млрд рублей по России и 1781,6 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 13 августа составили 2678,0 млрд рублей по России против 2676,1 млрд рублей днем ранее.

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