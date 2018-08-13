ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть на 20 тыс. б/с в 2018 и 2019 гг.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 20 тысяч баррелей в сутки - до 1,64 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Так, по итогам 2018 года ОПЕК теперь ожидает спроса на нефть в объеме 98,98 млн б/с. Понижение оценки произошло в основном из-за более низкого, чем ожидалось потребления в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Оценки за 2017 год не пересматривались.

В 2019 году, прогнозируется, что спрос на нефть вырастет на 1,42 млн б/с, что также на 20 тыс. б/с меньше, чем ожидалось месяц назад. Таким образом, ОПЕК ожидает, что в 2019 году спрос на нефть составит 100,26 млн б/с.

Спрос на нефть в странах ОЭСР был повышен на 50 тыс. б/с в I квартале 2018 г. и на 10 тыс. б/с во II квартале 2018 года, в основном из-за лучшего, чем ожидалось, состояния нефтехимического и промышленного сектора США. Прогноз был понижен на 40 тыс. б/с из-за более низкого спроса на нефть в Японии. В странах не-ОЭСР оценка спроса была понижена на 140 тыс. б/с из-за слабых данных на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Рост спроса на нефть в 2019 году, ожидает ОПЕК, придется на страны ОЭСР Америки, в целом ОЭСР добавит 240 тыс. б/с спроса.