Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рубль развернулся вверх к доллару и евро на "Московской бирже" в понедельник днем.

Курс доллара в 16:00 по московскому времени составил 67,45 руб./$1, опустившись на 26,57 копейки к уровню закрытия предыдущего торгового дня. При этом евро торговался на отметке 77,01 руб./$1 - минус 24 копейки к уровню предыдущего закрытия.

По словам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери и быстро перешел к росту по отношению к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после сильного падения в предыдущие дни.