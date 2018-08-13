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Саудовский госфонд поддержал планы Маска выкупить акции Tesla

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Основатель и глава производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Илон Маск раскрыл подробности своего плана относительно выкупа акций компании, обнародованного на прошлой неделе.

Как написал Маск в своем блоге, Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) несколько раз за последние два года обращался к нему с предложением выкупить компанию. После того как фонд приобрел почти 5% акций Tesla, Маск провел еще одну встречу с главным управляющим фонда, который пообещал предоставить финансирование для такого маневра.

"Очевидно, у PIF более чем достаточно средств для осуществления подобной сделки", - заявил бизнесмен.

При этом он подчеркнул, что рассчитывает сохранить около двух третей текущих акционеров Tesla после делистинга компании, оставив их держателями долей в Tesla. в итоге указанная ранее цена в $420 за акцию будет выплачена только тем инвесторам, которые захотят продать свои бумаги, и называвшаяся сумма в $70 млрд нужного финансирования "очень сильно преувеличена", сказал Маск.

Таким образом сделку фактически нельзя будет назвать выкупом компании с помощью заемных средств (leveraged buyout, LBO), поскольку Маск считает неразумным обременять компанию большим долгом.

Глава Tesla продолжает вести переговоры с PIF и другими крупными инвесторами компании, и намерен обнародовать детали возможного плана по выкупу акций в будущем. После этого предложение будет оценено советом директоров компании, и если оно будет одобрено, то его вынесут на голосование акционеров и представят на одобрение регуляторам.

Акции Tesla практически не меняются на торгах в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 14%, до $60,64 млрд.

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Теги: Tesla, Илон Маск, Саудовская Аравия
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