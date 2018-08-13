Чистая прибыль МОЭК по МСФО в I полугодии снизилась на 12,1%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО в I полугодии снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1%, до 6,9 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка составила 88,3 млрд руб., что на 10,3% выше показателя прошлого года.

Рост выручки связан с увеличением объема реализации тепловой энергии, сообщили в "МОЭК".

Операционные расходы "МОЭК" выросли на 11%, до 77,9 млрд руб. В основном это обусловлено увеличением расходов на приобретение тепловой энергии по причине роста ее отпуска конечным потребителям, отметила компания.

Показатель EBITDA вырос на 3%, до 15,1 млрд руб., говорится в сообщении.

Размер долгосрочных кредитов и займов остался на уровне прошлого года - 135 млн руб., на краткосрочную часть пришлось 22,3 млрд руб., указано в отчете "МОЭК".

На конец отчетного периода на счетах компании находилось 3,1 млрд руб.

ПАО "МОЭК" выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение Москвы в зоне действия ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" . В ее состав входят 12 районных тепловых станций, 10 квартальных тепловых станций, 72 малые котельные. Основным акционером "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (90,048%), ещё 8,91% акций принадлежит ООО "МОЭК-Финанс".