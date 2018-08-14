Dow Jones и S&P 500 в понедельник снизились 4-е торги подряд

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник "в минусе", причем Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average опустились по итогам четвертой сессии подряд.

Негативное влияние на мировые рынки оказывает ситуация в Турции, которая снизила аппетит инвесторов к рискованным активам, отмечает MarketWatch.

Обещание турецкого ЦБ обеспечить ликвидностью финансовую систему в условиях валютного кризиса не смогло поддержать финансовые рынки: курс лиры продолжает падение, турецкие фондовые индексы резко снижаются.

Центробанк заявил о намерении "принять все необходимые меры" для поддержки финансовой системы в условиях ослабления лиры. В частности, он понизил норму резервирования для банков, отметив, что это позволит высвободить порядка 10 млрд лир, $6 млрд, а также резервы золота стоимостью $3 млрд. Кроме того, ЦБ смягчил требования к обеспечению, принимаемому им от банков страны в операциях на денежном рынке, и увеличил почти в три раза сумму допустимых заимствований в лирах под обеспечение валютных активов.

"Турецкая лира продолжает опускаться, достигнув рекордного минимума в 7,131 лиры/$1. В то время как экономические факторы, особенно высокая инфляция, могут в какой-то мере объяснить реакцию рынков, похоже, что спекуляции оказывают кумулятивный эффект. С глобальной точки зрения наибольший риск заключается в распространении невроза на другие развивающиеся рынки и даже европейские активы, поскольку некоторые банки, как сообщается, имеют тесные связи с Турцией", - полагает старший аналитик интернет-брокера ActivTrades Рикардо Евангелиста.

"Мы переживаем кризисный этап. Рынки стали настолько напряженными в плане нервов, что любая громкая новость становится источником страха для инвесторов. Я не считаю Турцию серьезным риском, но инвесторы очень обеспокоены тем, каким будет следующий громкий заголовок", - заявил главный инвестиционный директор Frost Investment Advisors Том Стрингфеллоу. По его мнению, "волатильность на зарубежных валютных рынках не меняет картину на фондовом рынке". Двигателем рынка по-прежнему являются улучшающиеся экономические условия, добавил эксперт.

Котировки бумаг Sysco Corp. подскочили в понедельник на 6,2%. Дистрибьютор продовольственных товаров по итогам минувшего квартала увеличил чистую прибыль и выручку, при этом оба показателя оказались лучше консенсус-прогнозов.

Между тем цена акций VF Corp. упала на 3,6%. Компания, владеющая многими известными марками модной, спортивной и рабочей одежды, объявила о решении выделить бренды, производящие джинсы, в отдельную фирму, акции которой также будут торговаться на бирже. В нее войдут Wrangler и Lee, а также Rustlers и Rock and Republic. Совокупная годовая выручка компании будет превышать $2,5 млрд.

Капитализация Tesla Inc. сократилась на 0,4%. Основатель и глава производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Илон Маск сообщил, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) несколько раз за последние два года обращался к нему с предложением выкупить компанию. После того как фонд приобрел почти 5% акций Tesla, они провели еще одну встречу с главным управляющим фонда, который пообещал предоставить финансирование для такого маневра. Между тем несколько инвесторов подали в суд на Маска в связи с его заявлением о планах выкупа акций, обвиняя его в том, что он ввел их в заблуждение.

Акции Netflix подешевели на 1,3% после того, как финансовый директор крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке Дэвид Уэллс сообщил о своем уходе в отставку.

Курс ценных бумаг Planet Fitness Inc. рухнул на 5,7% после достижения днем ранее рекордного уровня. Аналитики J.P. Morgan ухудшили рекомендации для акций оператора фитнес-клубов до "нейтрально" с "выше рынка" и снизил прогнозную цену.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 125,44 пункта (0,5%) - до 25187,7 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,35 пункта (0,4%), составив 2821,93 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 19,4 пункта (0,25) - до 7819,71 пункта.