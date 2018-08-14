Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $200 млрд впервые в этом году, потеряв более 70% за семь месяцев.

Согласно данным аналитического портала CoinMarketCap, капитализация рынка во вторник сократилась до $191 млрд, что является минимумом с ноября прошлого года.

В январе объем рынка достигал пикового уровня в $814 млрд.

Биткойн, эфир и другие основные криптовалюты продолжают дешеветь. Курс биткойна упал на 5%, опустившись ниже отметки в $6000 впервые с конца июня, и в настоящее время близок к минимуму этого года, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткойн, курс которого в декабре был близок к $20000, с этого момента потерял 70% стоимости.

Эфир подешевел на 17% за последние 24 часа, опустившись ниже $300 впервые с ноября. Курс криптовалюты XRP от стартапа Ripple упал на 15%, Bitcoin Cash - также на 15%.

98 из 100 крупнейших по капитализации криптовалют подешевели на последние 24 час, показывают данные CoinMarketCap.

Некоторые аналитики считают, что падение рынка криптовалют может являться последствием кризиса в Турции, оказавшего давление на другие активы.

"Ослабление криптовалют в данный момент может быть побочным эффектом укрепления доллара, - цитирует Dow Jones главного аналитика торговой онлайн-платформы eToro Мати Гринспена. - Доллар просто разносит все на своем пути".

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник подскочил до максимального уровня за 14 месяцев. За минувшую неделю индикатор прибавил 1,3%. Во вторник значение индекса стабильно.