Цены на нефть пошли вверх после падения в понедельник

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок восстанавливается во вторник после снижения накануне благодаря стабилизации курса турецкой валюты.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 мск увеличилась на $0,91 (1,25%) - до $73,52 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,78 (1,16%) - до $67,98 за баррель.

По итогам прошлой сессии цены на нефть снизились на фоне сокращения спроса на рисковые активы, вызванного валютным кризисом в Турции. Кроме того, резкий обвал курса лиры спровоцировал аналогичную динамику большинства валют развивающихся стран и укрепление доллара США, что является негативным фактором для сырьевых рынков.

Курс турецкой лиры во вторник растет к доллару США на 4,6%, до 6,58 лиры за $1, после падения на 6,5% в понедельник и на 13,7% в пятницу.

"Лира сегодня укрепляется, и рынок вздохнул с облегчением", - сказал главный аналитик сырьевого рынка в SEB AB Бьярн Скилдруп. Теперь, по его словам, внимание рынка смещается в сторону баланса спроса и предложения в ожидании введения санкций на экспорт нефти из Ирана.

Также участники рынка ждут данных о запасах нефти в США. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает сокращение запасов за минувшую неделю на 2,5 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду, а данные Американского института нефти (API), собираемые на добровольной основе, станут известны в ночь со вторника на среду.

Тем временем ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Ливии повысилась до более 1 млн баррелей в сутки на фоне восстановления добычи на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара.