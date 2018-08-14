В банке "Возрождение" сменился председатель правления

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров банка "Возрождение" принял решение о расторжении трудового договора с председателем правления банка Марком Нахмановичем с 14 августа, следует из материалов банка.

Новым главой банка с 15 августа избран член правления ВТБ Геннадий Солдатенков. О планах таких кадровых перестановок ранее сообщала газета "Ведомости".

ВТБ находится в переговорах о покупке "Возрождения".

Солдатенков избран на новую должность на срок до 2023 года. Нахманович назначен вторым заместителем председателя совета директоров "Возрождения", говорится в сообщении банка. Также в "Возрождении" назначены два новых зампреда - старший вице-президент ВТБ Станислав Белов и гендиректор "ВТБ Пенсионный администратор" Вячеслав Томашевский.

ВТБ давно заявил о переговорах по покупке "Возрождения" у контролирующих акционеров - Алексея и Дмитрия Ананьевых. Однако преградой для совершения сделки служил арест активов Ананьевых по решению Высокого суда Лондона. Таким образом были обеспечены требования инвесторов в бумаги компании, аффилированной с Ананьевыми. Однако 7 августа стало известно, что лондонский суд снял арест с активов бизнесменов.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы "Интерфаксу" во вторник сообщили, что в ФАС не поступало ходатайство группы ВТБ о приобретении доли в "Возрождении".

Солдатенков ранее возглавлял БМ-Банк, до этого - Банк Москвы. Также в последнем занимал пост первого зампреда правления.