Главные новости
Экономика"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейВ миреВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуЭкономикаДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале
Экономика

ФАС одобрила выкуп с биржи 20,8% акций "Мегафона" его дочерней структурой

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба дала согласие 100-процентной "дочке" ПАО "Мегафон" - Megafon Investments Limited (MICL) - на приобретение до 20,8% голосующих акций оператора, говорится в сообщении "Мегафона".

"Таким образом, соответствующее условие программы приобретения компании MICL размещенных обыкновенных акций "Мегафона", включая обыкновенные акции, права на которые удостоверены ГДР, было выполнено", - отмечается в сообщении.

Экономика"Мегафон" перешел под контроль нового холдинга Усманова и партнеровЧитать подробнее

В середине июля совет директоров "Мегафона" проголосовал за делистинг акций оператора с LSE, определив, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей. Делистинг состоится в III-IV квартале 2018 года.

Компания выставила миноритарным акционерам оферту, в рамках которой MICL планирует выкупить до 128 млн 950 тыс. 36 обыкновенных акций и GDR, или 20,8% капитала "Мегафона".

Выкуп акций и GDR состоится в период с 16 июля по 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR - таким образом вся сумма сделки оценивается в $1,257 млрд (около 78 млрд рублей). При этом "Мегафон" предоставит MICL средства "с запасом" - на сумму до 117 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мегафон, ФАС

Новости по теме

Экономика
"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей
Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной ценеПодробнее
 Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале
При этом общая доля просроченных кредитов снизилась до самого низкого уровня с 2003 годаПодробнее
 Рубль резко вырос на старте торгов вторникаРубль резко вырос на старте торгов вторника
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к понедельникуПодробнее
 На родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евроНа родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евро
Банкноты отпечатаны на бумаге с водяными знаками, голограммами и индивидуальными серийными номерами, особой популярностью они пользуются в АзииПодробнее
Глава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеровГлава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров
В письме Александра Шохина говорится, что методика расчета потенциально изымаемых средств некорректнаПодробнее
 Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег
В проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс.Подробнее
 Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
Евро подорожал до 78 рублейПодробнее
 Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями
Так они планируют бороться с мошенниками и автоюристами, которые заявляют об убытке через год-полтораПодробнее
 Силуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляциюСилуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию
По словам первого вице-премьера, в этом вопросе подушка безопасности естьПодробнее
 Акционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компанииАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании
По мнению истца, Маск врал, что финансирование выкупа обеспечено и манипулировал рынкомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейВ миреВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуЭкономикаДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеВ миреЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиВ миреАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в ЛондонеМоскваПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным

Что произошло за день: вторник, 14 августа

Рухнувший мост в Генуе, теракт в Лондоне и прощание "Спорт FM" со спортом Подробнее

"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей

"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейКомпания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной цене Подробнее

Топилин назвал последствия отказа от повышения пенсионного возраста

Обвиняемый в убийстве американской семьи в Грузии пастух признан вменяемым

Психолого-лингвистический анализ соцсетей лидера еврейского движения "Шахар" займет месяц

Фотохроника 14 августа

Фотохроника 14 августа6 фото

"Спартак" - ПАОК. Онлайн

"Спартак" - ПАОК. ОнлайнСчет в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пока 0:0 Подробнее

Назван стартовый состав "Спартака" на матч с ПАОКом

Мосгорсуд освободил пятерых участников побоища на Хованском кладбище

ФАС одобрила выкуп с биржи 20,8% акций "Мегафона" его дочерней структурой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru