ФАС одобрила выкуп с биржи 20,8% акций "Мегафона" его дочерней структурой

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба дала согласие 100-процентной "дочке" ПАО "Мегафон" - Megafon Investments Limited (MICL) - на приобретение до 20,8% голосующих акций оператора, говорится в сообщении "Мегафона".

"Таким образом, соответствующее условие программы приобретения компании MICL размещенных обыкновенных акций "Мегафона", включая обыкновенные акции, права на которые удостоверены ГДР, было выполнено", - отмечается в сообщении.

В середине июля совет директоров "Мегафона" проголосовал за делистинг акций оператора с LSE, определив, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей. Делистинг состоится в III-IV квартале 2018 года.

Компания выставила миноритарным акционерам оферту, в рамках которой MICL планирует выкупить до 128 млн 950 тыс. 36 обыкновенных акций и GDR, или 20,8% капитала "Мегафона".

Выкуп акций и GDR состоится в период с 16 июля по 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR - таким образом вся сумма сделки оценивается в $1,257 млрд (около 78 млрд рублей). При этом "Мегафон" предоставит MICL средства "с запасом" - на сумму до 117 млрд рублей.