Остатки на корсчетах банков в ЦБ 15 августа снизились

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2071,0 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1775,8 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 14 августа составлял 2129,7 млрд рублей по России и 1818,3 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 15 августа составили 2667,4 млрд рублей по России против 2685,5 млрд рублей днем ранее.