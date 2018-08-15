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Экономика

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips на фоне негативной динамики мировых площадок и слабости нефти в связи с сохраняющимися опасениями развития валютного кризиса в Турции, что влечет отток средств из emerging markets; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2276 пунктов (-0,3%), индекс РТС - 1080,2 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 66,36 руб./$1 (+0,02 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Мечела" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5% и -0,5% "префы"), "РусАла" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,4%).

Подросли бумаги "Интер РАО" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Россетей" (+0,2%).

Индексы в США накануне выросли на фоне локального снижения опасений по поводу того, что проблемы Турции могут перекинуться на другие страны. Турецкая лира несколько восстановилась после падения в последние дни благодаря обещанию ЦБ Турции предоставить инвалютную ликвидность банковской системе страны. Также во вторник стало известно, что индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в июле на 0,7 пункта и составил 107,9 пункта. Это второй по величине уровень за все время расчета показателя.

Между тем в Азии в среду фондовые индексы вновь снижаются (Япония просела на 0,7%, Китай - на 2,3%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%) и нефть, поскольку вновь на первый план вернулись опасения по поводу Турции, что сокращает интерес инвесторов к развивающимся рынкам в целом. Рынки акций Южной Кореи и Индии в среду закрыты в связи с национальными праздниками.

Турция повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров, объявил турецкий вице-президент Фуат Октай в среду. Он на своей странице в "Твиттере" написал, что повышение пошлин на американские товары предпринято "в ответ на целенаправленные атаки американской администрации на нашу экономику". О том, какие конкретно статьи американского экспорта в Турцию подпали под повышенные пошлины, пока не сообщается. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повысить пошлины на импорт из Турции стали и алюминия.

Нефть проседает под давлением данных о росте запасов сырья в США и увеличении добычи в Ливии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в среду составила $72,25 за баррель (-0,3% -0,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $66,04 за баррель (-0,4% и -0,2% накануне).

Американский институт нефти (API) зафиксировал рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,66 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики США выйдет в среду в 17:30 по Москве, эксперты в среднем прогнозируют, что он укажет на снижение на 2,5 млн баррелей. Также аналитики прогнозируют рост запасов на терминале в Кушинге на 500 тыс. баррелей.

Тем временем ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Ливии повысилась до более 1 млн баррелей в сутки, что на 40-50% выше уровня июля. В частности, добыча на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара восстановилась до 300 тыс. б/с.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, на рынке акций вероятно возобновление продаж из-за ухудшения внешнего фона. Инвесторы на мировых рынках вновь обеспокоены обострением отношений между США и Турцией и перспективой развития "торговых войн", что выражается в увеличении спроса на защитные активы (например, на казначейские облигации США) и в укреплении доллара США (индекс доллара DXY приближается к отметке 97 пунктов). Как следствие, на внутреннем валютном рынке в начале торгов возможно возобновление повышения по паре "доллар-рубль".

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на внешних рынках вновь ухудшилась, при этом обращает на себя внимание падение китайских индексов, которое сопровождается снижением котировок промышленных металлов. То есть можно говорить о том, что страхи по поводу "торговой войны" никуда не делись, а лишь отошли на второй план в связи с ситуацией в Турции. Между тем коррекция турецкой лиры также завершилась быстро, и ослабление может возобновиться. Рынок акций РФ также будет под давлением из-за пессимизма в секторах нефтедобычи и производства стали.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что распродажа рублевых активов продолжается, хотя особых поводов для падения акций нет: санкционная тематика уже отыграна, и даже публикация в США проекта новых антироссийских санкций накануне не изменила ход торгов. Индекс МосБиржи вряд ли выйдет за диапазон 2250-2300 пунктов.

Возможно, ситуацию улучшит нефть, если данные Минэнерго США будут более оптимистичны, нежели прогнозы API. Комфортным для котировок сырья сейчас является диапазон $72-73,7 за баррель, и от этих границ вполне можно торговать, пока на рынке нет новых драйверов для среднесрочного движения.

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Теги: МосБиржа, РТС
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