Доход CEO крупнейших британских компаний в 2017 году превысил зарплату сотрудников в 145 раз

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Средний доход руководителя крупнейших британских компаний превышал среднюю зарплату сотрудников в 2017 году в 145 раз, в 2016 году - в 128 раз, в 2015 году - в 146 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института персонала и кадрового развития (CIPD) и аналитической организации High Pay Centre.

Среднестатистическому служащему понадобится 160 лет, чтобы заработать сумму, которую получает главный исполнительный директор (CEO) компании за год.

Глава строительной фирмы Persimmon Джефф Фэрберн стал самым высокооплачиваемым среди CEO в прошлом году.

Всего семь женщин являются руководителями крупнейших компаний Великобритании. В 2016 году их насчитывалось шесть, в 2015 году - пять. Такими темпами достижения гендерного равенства придется ждать еще 43 года, отмечается в докладе.

Хотя на женщин приходится 7% от общего числа CEO, доля их зарплат в совокупном показателе составляет всего лишь 3,5%. Самый высокий доход получила глава фармацевтической компании GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли (4,88 млн фунтов).

"Несмотря на активизацию инвесторов и запланированное введение обязательных отчетов о соотношении зарплат в компаниях, результаты говорят о том, что очень мало что меняется, когда речь заходит о зарплатах топ-менеджеров Великобритании, - отмечает главный исполнительный директор CIPD Питер Чиз. - Печально видеть, что вознаграждения CEO увеличиваются, когда средняя зарплата сотрудников последние годы не меняется".

Медианный размер вознаграждения CEO крупнейших британских компаний в 2017 году увеличился на 11%, несмотря на жесткую критику со стороны инвесторов и политиков, недовольных слишком щедрым поощрением корпоративных лидеров.

Общий доход руководителей (включая зарплаты, бонусы, стимулирующие выплаты и отчисления в пенсионный фонд) компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса FTSE 100, достиг 3,93 млн фунтов стерлингов ($5 млн) против 3,53 млн фунтов в 2016 году.

Сильное влияние на результаты оказало значительное повышение выплат CEO двух компаний - Persimmon (в 22 раза - до 47,1 млн фунтов) и Melrose Industries (в 43 раза - до 42,8 млн фунтов). По этой причине авторы нынешнего отчета обращают больше внимания на медианный показатель, а не на средний.

Медианный доход сотрудников британских компаний увеличился на 2% в прошлом году.

Тем временем средний размер вознаграждения CEO подскочил на 23% - до 5,66 млн фунтов ($7,23 млн) по сравнению с 4,58 млн фунтов годом ранее. Без учета Persimmon и Melrose Industries показатель вырос на 6%, достигнув 4,85 млн фунтов.