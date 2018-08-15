Сбербанк потребовал с Coca-Cola HBC 431 млн рублей арендных платежей банкротящейся компании

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия". Сумма исковых требований - 431,3 млн рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Третьими лицами по иску выступают ООО "Ладога" и Иванова Г.А. (фамилия и инициалы совпадают с именем и фамилией одной из бывших совладельцев компании, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс").

В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" сообщили, что банк ведет работу по возврату задолженности ООО "Ладога", находящегося в процедуре банкротства.

"В рамках процедуры был подан неимущественный иск об обращении взыскания на арендные платежи к арендатору ООО Ладога - ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" (арендует у ООО "Ладога" объекты недвижимости в Красноярске). Взыскание с ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" каких-либо иных платежей не предполагает", - сообщили в пресс-службе.

По данным "СПАРКа", "Ладога" занимается арендой и управлением недвижимостью.

"Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" - российская структура боттлера Coca-Cola - Coca-Cola HBC. В России компании принадлежат заводы по производству безалкогольных напитков и соков в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.