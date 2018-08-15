Сбербанк сообщил об устраненном сбое в работе онлайн-сервиса

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России заявил об устранении возникшего в среду сбоя в работе "Сбербанк онлайн".

"По техническим причинам некоторые клиенты могли столкнуться с трудностями при работе в "Сбербанк онлайн". В настоящее время все неполадки устранены, системы банка работают в штатном режиме", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.

В последний раз массовый сбой был зафиксирован в работе мобильного банка кредитной организации 16 июля. Тогда ряд клиентов не могли провести операции со своими счетами и картами.