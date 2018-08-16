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Экономика

Делегация Минкоммерции Китая едет в США обсуждать вопросы торговых разногласий

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Делегация министерства коммерции Китая во главе с заместителем министра Ван Шоувэнем в конце августа посетит США по приглашению американской стороны, официально сообщило ведомство.

Партнером Ван Шоувэня в США будет заместитель министра финансов, отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается: "Китайская сторона подтверждает, что выступает против одностороннего подхода и торгового протекционизма, не согласна с какими-либо мерами по ограничениям в торговых отношениях, принятыми в одностороннем порядке. Китай приветствует диалог и контакты, осуществляемые на равноправной искренней основе".

Пекин неоднократно подвергал США критике за введение тарифов на товары китайского экспорта, предлагая решать все проблемы в торговых отношениях путем переговоров.

В то же время он зеркально реагирует на все действия США по повышению ввозных пошлин на китайские товары, подчеркивая, что протекционистские меры Вашингтона не только подрывают систему мировой торговли, но и наносят ущерб экономке самих Соединенных Штатов.

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Теги: Китай, США
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