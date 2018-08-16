РФ в июне перестала избавляться от US Treasuries

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции РФ в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в июне практически не изменились по сравнению с маем после резкого сокращения в два предыдущих месяца.

Как показывают данные Минфина США, на конец июня России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,91 млрд, в том числе долгосрочные казначейские бумаги на $9,108 млрд и краткосрочные - на $5,802 млрд.

Для сравнения: в апреле на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в июне несколько сократил вложения - они составили $1 трлн 179 млрд против $1 трлн 183 млрд, став минимальными с февраля. На втором месте - Япония с показателем $1 трлн 30 млрд.

На третьем месте на конец июня находилась Бразилия ($300,08 млрд), на четвертом - Ирландия ($299,59 млрд), на пятом - Великобритания ($273,95 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Гонконг, Каймановы острова, Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне снизился на $48,57 млрд, до $6 трлн 158,4 млрд. Из этой суммы около $4 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.