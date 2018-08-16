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Экономика

Рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,1-0,7%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом вместе с мировыми площадками после отката, поддержку рынкам оказывают надежды на урегулирование валютного кризиса в Турции и торгового противостояния США с Китаем; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,7%, при этом локомотивом роста выступают бумаги Сбербанка.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2269,18 пунктов (+0,1%), индекс РТС - 1062,39 пункта (+0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар упал до 66,82 руб. (-0,47 рубля).

Подросли рублевые акции Сбербанка (+0,9% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (+1,1%), "Мечела" (+0,7%), "Распадской" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Башнефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Россетей" (+0,3% и +0,7% "префы").

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%).

Индексы в США накануне снизились на опасениях, связанных с валютным кризисом в Турции, также негативное влияние на настроения инвесторов продолжал оказывать торговый конфликт между США и Китаем.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15 млрд, сообщило информагентство Anadolu со ссылкой на источники в президентских кругах. Эмир Катара и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре в среду.

Эта новость оказала некоторую поддержку американскому рынку акций, однако многие инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что турецкий кризис может распространиться на другие страны и оказать негативное влияние на экономики тех государств, которые имеют связи с Турцией.

Опубликованная в среду в США макроэкономическая статистика была, в основном, позитивной. Розничные продажи в США в июле повысились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах роста на 0,1%. Тем временем в июне, согласно пересмотренным данным, розничные продажи поднялись на 0,2%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Производительность труда в США во втором квартале увеличилась на 2,9% - максимальными темпами с первого квартала 2015 года. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в текущем месяце подскочил до 25,6 пункта (максимум с октября 2017г), при прогнозах снижения до 20 пунктов с июльских 22,6 пункта. В то же время объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,1%, при прогнозах увеличения на 0,3%.

Тем временем в Азии в четверг наметилась коррекция вверх (Япония вышла в "плюс" на 0,03%, Китай проседает на 0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) - поддержку рынкам оказала новость о том, что делегация министерства торговли Китая во главе с заместителем министра Ван Шоувэнем в конце августа посетит США по приглашению американской стороны.

На нефтяном рынке в четверг также отмечается коррекция вверх после отката накануне на статистике Минэнерго США (запасы нефти в США за неделю выросли на 6,8 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 2,5 млн баррелей).

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в четверг составила $71,03 за баррель (+0,4% и -2,4% в среду), октябрьская цена WTI - $64,54 за баррель (+0,1% и -3% накануне).

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,9 млн б/с.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация в области выше 1050 пунктов по индексу РТС. Приостановка ослабления турецкой лиры и сообщения о предстоящем визите заместителя министра торговли КНР в США для переговоров способствуют смягчению опасений инвесторов в отношении развивающихся рынков, в то время как доступная на текущий момент информация о возможных санкциях США в отношении РФ уже по большей части учтена в котировках высоколиквидных бумаг. Из корпоративных событий в четверг ожидается публикация финансовых результатов первого полугодия "Газпром нефтью" . На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз на фоне смягчения опасений, связанных с "торговыми войнами", и сопутствующего восстановления спроса на риск.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, на рынках сохраняется большой набор "точек риска", что способствует росту волатильности.

Утром в четверг ситуация стабилизируется после новостей о предстоящих торговых переговорах между китайскими и американскими властями - министерство коммерции Китая сообщило, что по приглашению американской стороны заместитель министра коммерции, заместитель главы китайской делегации на торговых переговорах по международной торговле Ван Шоувэнь во второй половине августа посетит США во главе делегации для проведения консультаций по китайско-американским торгово-экономическим вопросам с заместителем министра финансов США.

Может несколько смущать тот факт, что в предыдущих раундах переговоров принимали участие непосредственно вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министры торговли и финансов США Росс и Мнучин, а не их заместители. Тем не менее, сам факт переговоров пока способствует стабилизации ситуации на рынках.

На горизонте ближайших дней можно ориентироваться на диапазон 2250-2300 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

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