Lenovo вернулась на прибыльный уровень в I квартале

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd, один из крупнейших в мире производителей ПК, вернулась на прибыльный уровень в первом финансовом квартале на фоне увеличения рентабельности всех основных подразделений.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, составила $77 млн по сравнению с чистым убытком в $72 млн за аналогичный период предыдущего фингода.

Прибыль в расчете на акцию составила $0,65 (убыток в $0,66 годом ранее).

Квартальная выручка Lenovo увеличилась на 19%, до $11,913 млрд. Темпы роста выручки выражаются двузначным числом второй квартал подряд, подчеркивают в Lenovo.

"Мы целенаправленно реализуем нашу стратегию, и все бизнес-подразделения компании продемонстрировали улучшение показателей как выручки, так и рентабельности", - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин.

"Lenovo оставила позади переломный момент и перешла к фазе ускорения реализации стратегии трансформации", - отметил он.

Ранее Lenovo объявило о создании подразделения Intelligent Devices Group (IDG), объединив операции по выпуску ПК и "умных" устройств с мобильным бизнесом.

В первом финквартале IDG увеличило выручку на 14% - до $9,95 млрд.

Lenovo долгое время не может положить конец убыткам в сегменте выпуска мобильных устройств после покупки Motorola Mobility у Google в 2014 году.

В прошлом квартале компания сократила операционные расходы в этом сегменте более чем на $100 млн, а также представила новые продукты и сфокусировалась на отдельных рынках, где, по ее мнению, она сможет быть конкурентоспособной.

Операционный убыток операций Lenovo по выпуску мобильных устройств в первом финквартале сократился вдвое - до $65 млн с $129 млн годом ранее.

Еще одно проблемное подразделение Lenovo, в сфере датацентров, также сократило операционный убыток - до $33 млн со $114 млн. Квартальная выручка этого бизнеса подскочила на 67,8%, до рекордных $1,6 млрд.

Акции Lenovo подорожали на 3,4% по итогам торгов в Гонконге в четверг.