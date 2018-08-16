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QIWI окончательно договорилась с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - QIWI достигла окончательных договоренностей с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка, следует из слов главы QIWI Сергея Солонина, приведенных в пресс-релизе компании.

"Я рад сообщить, что мы достигли окончательных договоренностей с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка и находимся в процессе закрытия этих сделок", - заявил Солонин.

После длительных переговоров с руководством банка "Открытие" от 7 июня 2018 года QIWI, команда "Открытие" и команда "Точки" подписали соглашение о партнерстве и договорились о создании нового подразделения по развитию бизнеса "Точки" в качестве мультибанковской платформы. В результате 4 июля 2018 года было создано новое юрлицо "Точка".

Запуск АО "Точка" будет завершен в ближайшие несколько месяцев, и совместное предприятие начнет полноценно функционировать.

В соответствии с условиями соглашений по поводу Рокетбанка QIWI начала процесс перевода клиентов Рокетбанка в банк QIWI 25 июля 2018 года. Этот процесс может быть завершен к концу 2018 года. Именно тогда и произойдет полная консолидация в составе Группы QIWI, отмечается в пресс-релизе.

В августе 2017 года QIWI провела несколько сделок по приобретению у банка "Открытие" брендов, программного и аппаратного обеспечения банка "Точка" и Рокетбанка, перечислила за них 700 млн рублей. Стороны заключили операционные соглашения по этим активам. В конце августа 2017 года было принято решение о санации банка "Открытие", он перешел под контроль ЦБ РФ. Регулятор, изучив детали сделок с QIWI, рекомендовал двум сторонам договариваться самостоятельно.

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Теги: QIWI, Открытие, Точка, Рокетбанк

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