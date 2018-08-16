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Экономика

Цены на нефть перешли к росту после обвала в среду накануне

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок восстанавливается после обвала в среду, вызванного неожиданным повышением запасов топлива в США.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 по Москве увеличилась на $0,42 (0,59%) - до $71,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,38 (0,58%) - до $65,39 за баррель.

Накануне Brent подешевела более чем на 2%, WTI - более чем на 3% на данных министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 6,81 млн баррелей, максимальными темпами с марта 2017 года.

Кроме того, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель.

Тем временем в четверг главным позитивным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что Китай и США готовятся возобновить переговоры о ситуации во внешней торговле. Инвесторы надеются, что в случае успешного хода переговоров противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира удастся если не разрешить, то ослабить, тем самым не допустив замедления роста их ВВП.

"Возобновление переговоров может поддержать цены на нефть, если оно приведет к существенной смене настроений относительно перспектив глобальной торговой войны", - сказал старший аналитик Danske Bank Йенс Педерсен.

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Теги: Brent, WTI
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