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Дочь Михельсона Виктория стала владельцем "колыбели" "НОВАТЭК"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Дочь председателя правления "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона Виктория в августе стала владельцем 100% долей в строительной компании "Нова", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

"Нова" (ранее - Самарское народное предприятие "Нова") было создано на базе строительного треста "Куйбышевтрубопроводстрой", с которого началось создание группы компании, главным активом которой стал крупнейший независимый производитель газа в России "НОВАТЭК" .

По итогам 2017 года (согласно подсчетам "Интерфакса" на основании данных "СПАРК") "Нова" занимает 17-е место среди крупнейших российских строительных подрядчиков нефтегазовой отрасли с выручкой в 13 млрд рублей.

До начала текущего года 100% "Новы" было на холдинге Михельсона и Леонида Симановского ООО "Левит". Затем доли перешли к гендиректору ООО Сергею Романцеву (51%), а также Виктору Фомину и Андрею Кошарскому. А с 1 августа 2018 года записаны на Викторию Михельсон.

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Теги: НОВАТЭК

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