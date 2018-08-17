НПФ группы банка "Открытие" завершили объединение на базе НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС присоединены к пенсионному фонду "ЛУКОЙЛ-Гарант", сообщается в информации на сайте фонда.

В июле ЦБ согласовал проведение реорганизации пенсионных фондов группы банка "Открытия".

Деятельность присоединенных фондов прекращена 17 августа, о чем внесены соответствующие записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Права и обязанности НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС с даты прекращения их деятельности в полном объеме перешли к НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" в порядке универсального правопреемства.

Совокупные активы в трех фондах по итогам первого полугодия 2018 года оцениваются в 585,6 млрд рублей, объем пенсионных накоплений составлял 497,9 млрд рублей, количество клиентов - 7,97 млн человек.

В начале августа сообщалось, что фонды избавились от всех неработающих активов - продали на их рынке или передали в банк плохих активов.

По итогам первого полугодия 2018 года НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" получил убыток в размере 2,290 млрд рублей, убыток от инвестиционной деятельности - 2,005 млрд рублей, НПФ Электроэнергетики получил прибыль в размере 715,7 млн рублей, доход от инвестиционной деятельности - 765 млн рублей, НПФ РГС - прибыль 2,362 млрд рублей, доход от инвестиционной деятельности - 2,009 млрд рублей.

По итогам 2017 года совокупный убыток этих трех фондов составлял 46,5 млрд рублей, при этом 42,9 млрд рублей возместил ЦБ. Убыток был связан с переоценкой бумаг "Открытие Холдинга" и СК "Росгосстрах".

В мае глава "Открытия" сообщал, что в 2018 году пенсионные фонды группы будут докапитализированы еще на 20-30 млрд рублей, а плохие активы будут выведены в банк непрофильных активов. Объявленная финансовая помощь позволит НПФ в третьем квартале выйти на положительный финансовый результат. Благодаря этому, а также смене инвестиционной стратегии объединенный фонд обеспечит положительную доходность для своих клиентов по итогам 2018 года.