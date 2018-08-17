Главные новости
МоскваИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуЭкономикаМинкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"ЭкономикаПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить цены
Экономика

НПФ группы банка "Открытие" завершили объединение на базе НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС присоединены к пенсионному фонду "ЛУКОЙЛ-Гарант", сообщается в информации на сайте фонда.

В июле ЦБ согласовал проведение реорганизации пенсионных фондов группы банка "Открытия".

Деятельность присоединенных фондов прекращена 17 августа, о чем внесены соответствующие записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Права и обязанности НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС с даты прекращения их деятельности в полном объеме перешли к НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" в порядке универсального правопреемства.

Совокупные активы в трех фондах по итогам первого полугодия 2018 года оцениваются в 585,6 млрд рублей, объем пенсионных накоплений составлял 497,9 млрд рублей, количество клиентов - 7,97 млн человек.

В начале августа сообщалось, что фонды избавились от всех неработающих активов - продали на их рынке или передали в банк плохих активов.

По итогам первого полугодия 2018 года НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" получил убыток в размере 2,290 млрд рублей, убыток от инвестиционной деятельности - 2,005 млрд рублей, НПФ Электроэнергетики получил прибыль в размере 715,7 млн рублей, доход от инвестиционной деятельности - 765 млн рублей, НПФ РГС - прибыль 2,362 млрд рублей, доход от инвестиционной деятельности - 2,009 млрд рублей.

По итогам 2017 года совокупный убыток этих трех фондов составлял 46,5 млрд рублей, при этом 42,9 млрд рублей возместил ЦБ. Убыток был связан с переоценкой бумаг "Открытие Холдинга" и СК "Росгосстрах".

В мае глава "Открытия" сообщал, что в 2018 году пенсионные фонды группы будут докапитализированы еще на 20-30 млрд рублей, а плохие активы будут выведены в банк непрофильных активов. Объявленная финансовая помощь позволит НПФ в третьем квартале выйти на положительный финансовый результат. Благодаря этому, а также смене инвестиционной стратегии объединенный фонд обеспечит положительную доходность для своих клиентов по итогам 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: НПФ Электроэнергетики, НПФ РГС, ЛУКОЙЛ-Гарант

Новости по теме

Экономика
Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"
Возможно, после перехода на сертифицированное ФСБ шифрование новые сим-карты придется менять каждые 15 месяцевПодробнее
 Производители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить цены
По данным союза мясопереработчиков, из-за ограничений импорта свинина подорожала с начала года на 30% , курятина – на 35%Подробнее
 Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в миреНебоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в мире
Стоимость активов "МФК "Лахта центр" оценивается в $2,5 млрдПодробнее
 Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиковМинэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков
Сейчас меру, предложенную помощником президента, обсуждают профильные ведомстваПодробнее
Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
Предложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработкиПодробнее
 "Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
Обсуждаемая стоимость устройства с неизвестными пока характеристиками - от 16 990 до 20 000 рублейПодробнее
 "Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей
Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной ценеПодробнее
 Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале
При этом общая доля просроченных кредитов снизилась до самого низкого уровня с 2003 годаПодробнее
 Рубль резко вырос на старте торгов вторникаРубль резко вырос на старте торгов вторника
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к понедельникуПодробнее
 На родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евроНа родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евро
Банкноты отпечатаны на бумаге с водяными знаками, голограммами и индивидуальными серийными номерами, особой популярностью они пользуются в АзииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 августа7 фото
16 августа
Фотохроника 16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин10 фото
16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуЭкономикаМинкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"ЭкономикаПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыВ миреСМИ узнали о возможности переговоров Путина и Эрдогана в ТегеранеВ миреКНДР потребовала от США подписать мирный договорСпорт"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф

Ударивший соратника Навального железной трубой получил 11 месяцев исправительных работ

ЦБ немного понизил прогноз профицита ликвидности банков на конец 2018 года

ЦБ отметил, что россияне стали реже нести деньги на депозиты в банк

НПФ группы банка "Открытие" завершили объединение на базе НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант"

Умер лауреат "Русского Букера" Владимир Шаров

В Баку опровергли информацию об операции азербайджанских военных в Карабахе

Около 10 тысяч москвичей переселят по программе реновации в этом году

Москва направила США ноту протеста из-за ситуации вокруг российских диппредставительств

ISU обнулил все рекорды в фигурном катании

ISU обнулил все рекорды в фигурном катанииС сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянами Подробнее

На Украине не исключили безостановочный транзит поездов российского направления

Главу МВД Италии раскритиковали за праздничный ужин в день обрушения моста в Генуе

Заседание комитета ОПЕК+ перенесли из-за Курбан-байрама

Художник-концептуалист Илья Кабаков передаст "Третьяковке" три картины и мастерскую

Ученые в Севастополе вывели микробы, превращающие взрывчатку в удобрения

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru