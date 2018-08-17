Отвод от Nord Stream 2 EUGAL получил разрешение на строительство в Бранденбурге

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Газотранспортная компания Gascade Gastransport GmbH (совладельцы - "Газпром" и BASF/Wintershall) в пятницу получила разрешение регулятора федеральной земли Бранденбург на строительство на ее территории 272-километрового участка газопровода EUGAL - сухопутного отвода от морской магистрали Nord Stream 2.

В пресс-релизе Gascade отмечается, что это самый крупный региональный отрезок 480-километровой магистрали от побережья Балтики до границы с Чехией. Магистраль также проходит через Мекленбург-Переднюю Померанию и Саксонию.

Теперь компания планирует начать строительство газопровода. Подготовка к началу строительства уже ведется, стройку планируется начать в течение ближайших недель. Работы будут вестись одновременно на нескольких участках. Строительство двухниточной магистрали планируется завершить к концу 2020 года.

Партнерами Gascade по строительству магистрали EUGAL являются германские газотранспортные операторы Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и ONTRAS Gastransport.