Российско-германская внешнеторговая палата выступила за отмену санкций против РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российско-германская внешнеторговая палата призывает выходить из режима санкций в отношении Москвы и считает, что новые санкции США могут нанести серьезный урон в том числе и немецкому бизнесу, сообщил председатель ее правления Маттиас Шепп.

"В преддверии встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным Российско-германская внешнеторговая палата выступила с призывом перейти к процессу выхода из санкций", - говорится в заявлении Шеппа, текст которого поступил в "Интерфакс".

При этом глава палаты подчеркнул, что такую позицию разделяет подавляющее большинство (94%) участников опроса среди 800 фирм - членов палаты. "Из них 37% высказываются за незамедлительную отмену западных санкций, 57% - за поэтапную", - сказал Шепп.

"Вместо этого на следующей неделе Вашингтон может принять новые антироссийские санкции, способные нанести серьезный урон в том числе и немецким компаниям. Эти санкции подрывают еще и доверие немецких граждан к США, поскольку их необходимость объясняется попыткой отравления двойного агента Сергея Скрипаля - без предъявления однозначных доказательств вины Кремля", - сказал он.