Высокий суд Лондона вновь арестовал акции банка "Возрождение"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона 15 августа арестовал акции банка "Возрождение" по иску держателей кредитных нот, гарантированных Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на партнера юрфирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Романа Макарова, представляющего интересы держателей кредитных нот. Ареста добилась компания Withersworlwide, субподрядчик юрфирмы. Заморозка активов - это обеспечительная мера по иску на $11 млн, его подала к Ананьевым группа держателей бондов, пишет издание.

Ранее лондонский суд уже накладывал арест на активы Ананьевых по иску на $15,6 млн и 11 млн евро, поданному держателями нот Peters International (Cayman) Limited. Гарантом по бумагам выступала Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V. Эти гаранты контролировались братьями Ананьевыми, утверждают истцы.

Однако в начале августа Ананьевы внесли обеспечительные средства в фонд суда, и арест был снят. Именно заморозка активов препятствовала проведению покупки "Возрождения "группой ВТБ .

ВТБ 14 августа объявил о достижении договоренностей по покупке "Возрождения". Сделку планируется закрыть в сентябре.

В ходе телефонной конференции во вторник зампред правления ВТБ Анатолий Печатников отметил, что для ВТБ необходимым условием "вообще для каких-либо разговоров о приобретении этого банка" являлась "чистота титула", поэтому решение суда о снятии ареста было значимым. "Оно очистило титул от претензий прочих кредиторов и позволило нам двинуться дальше по пути консолидации пакета акций и приобретения", - сказал А.Печатников.