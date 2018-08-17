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Рынок акций РФ завершил неделю снижением в ожидании новых санкций США

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился и завершил неделю снижением из-за ожиданий введения с 22 августа новых антироссийских санкций США; подросшая в пятницу нефть не оказала серьезного влияния на расстановку сил игроков, но поддержку металлургам оказала негативная оценка правительства РФ инициативы по повышению налогов на допдоходы экспортеров.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи просел до 2255,12 пункта (-0,3%), индекс РТС - до 1052,74 пункта (-1,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2%.

Доллар вырос до 67,48 руб./$1 (+0,64 рубля).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,4-0,9%, доллар просел на 0,24 рубля.

Подешевели в пятницу акции "РусГидро" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -1,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,1%).

Также откатились вниз акции "Газпром нефти" (-1,9%, до 336,3 рубля) после того как утром бумаги обновили исторический максимум: цена сделок поднималась до 355 рублей (+3,6%), отыгрывая вышедший накануне сильный квартальный отчет (прибыль за второй квартал превысила ожидания) и новости о дивидендах (компания планирует выплатить дивиденды за 9 месяцев и увеличить их уровень).

Подросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%), "Роснефти" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "Мечела" (+0,5%), "РусАла" (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), "Россетей" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Нефть в пятницу немного подросла после резкого отката в середине недели на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья в стране. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $71,76 за баррель (+0,5% и +1% в четверг), октябрьская цена WTI - $65,22 за баррель (+0,5% и -0,7% накануне).

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешняя ситуация вновь ухудшилась. В администрации США предупреждают Китай о необходимости серьезно относиться к американским требованиям, Турция намерена отвечать на давление США. В Европе вновь беспокоятся по поводу здоровья итальянских банков. На первый взгляд, все это далеко от реальности российского рынка, но замедление экономик Китая и Турции непосредственно касается спроса на отечественные экспортные поставки, да и очередные проблемы в банковском секторе Европы могут иметь негативные последствия для отечественных экспортеров или потоков инвестиций в российские ценные бумаги.

К тому же нерезиденты продолжают выводить средства из России и без новых проблем. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 15 августа, фонды, инвестирующие в активы РФ, зафиксировали чистый отток в размере $80 млн по сравнению с оттоком $25 млн неделей ранее.

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Теги: РТС, МосБиржа
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