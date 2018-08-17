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Биржевые цены на бензины к концу недели подскочили на 5%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на все виды топлива к концу недели рванули вверх после двухнедельной стабильности, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена на Аи-92 по национальному индексу подскочила на 5,3%, 46179 руб./т, тогда как в понедельник, 13 августа, цена составила 43844 руб./т.

Стоимость Аи-95 по сравнению с понедельником увеличилась на 5,2%, с 46418 руб./т до 48813 руб./т. Биржевые цены на дизтопливо за пять дней подорожали на 2,6%, с 45680 руб./т до 46880 руб./т.

При этом в период с конца июля до середины августа биржевые цены на нефтепродукты в целом были стабильны: так в период с 30 июля по 3 августа цена Аи-92 практически не менялась, а за неделю с 6 по 10 августа выросла всего на 164 рубля. Аи-95 в этот период подорожал на 641 рублей, а дизтопливо на 439 рублей.

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