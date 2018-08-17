Рубль снизился к доллару и евро на последних торгах недели

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающийся выход нерезидентов с рынка ОФЗ.

Курс доллара США составил 67,5 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 65,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,04 руб./EUR1, поднявшись на 1,06 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 83,86 копейки - до 71,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая падение рынка ОФЗ из-за продолжающегося выхода нерезидентов из бумаг российского госдолга. К окончанию торгов пятницы индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI упал до минимальных с марта прошлого года отметок (-0,42%, до 134,17 пунктов).

Кроме того, участники рынка ждут решения международного агентства Fitch по суверенному рейтингу России, а также отыгрывают очередную волну снижения интереса к риску после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора Эндрю Брансона.

Цены на нефть растут в пятницу на ожиданиях возобновления на следующей неделе забастовки на месторождениях в Северном море, разрабатываемых Total S.A. Рынок, который остается под давлением в связи с укреплением доллара и ростом запасов нефти в США, завершает неделю снижением.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве выросла на 0,49% - до $71,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени также на 0,49% - до $65,2 за баррель.

На этой неделе Brent потеряла порядка 1,5%, WTI - около 2,7%. Для Brent это уже третье недельное падение подряд, а для WTI - седьмое (самый длительный период непрерывного снижения с 2015 года).

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказал валютный кризис в Турции, укрепление доллара, а также сигналы ослабления глобального спроса и неожиданное увеличение запасов нефти в США.

Тем не менее, покупатели вернулись на рынок в четверг, когда стало известно о намерении Вашингтона и Пекина возобновить торговые переговоры, пишет Dow Jones.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, внутренний валютный рынок остается в сильной зависимости от "аппетита" к риску глобальных инвесторов. "Геополитическая напряженность (торговые войны, политический конфликт США и Турции) способствует покупкам доллара, и в этих условиях другие валюты лишаются какой-либо поддержки со стороны внутренних макроэкономических факторов. На предстоящей неделе уверенности американской валюте могут добавить публикация протокола с последнего заседания ФРС и выступление ее главы в Джексон-Хоуле, от которых инвесторы будут ожидать очередного подтверждения вероятности еще двух повышений ставки в США до конца года", - отметил Ю.Кравченко.

"Ключевой драйвер ослабления рубля в пятницу - распродажи ОФЗ. Соответствующий индекс "чистых цен" RGBI падает вот уже 13 (!) торговую сессию подряд. Учитывая относительно стабильный рынок евробондов, игроки рынка боятся не столько новых санкций США на госдолг, сколько дестабилизации валютного рынка и сопутствующих убытков от курсовых разниц", - подчеркивает аналитик компании "Открытие Брокер" Т.Нигматуллин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,75 копейки, до 66,8757 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,72 копейки, до 76,1848 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 30,54 копейки по отношению к четвергу и составил 67,1937 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 43,52 копейки и составил 67,2968 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 316,469 млн, из которых $1 млрд 044,207 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 272,262 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 43,38 копейки, до 76,4596 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 58,96 копейки и составил 76,6805 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR642,845 млн, из которых EUR204,16 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR438,685 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка понизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,33% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. каждая - до 7,47%, 7,6% и 7,6% соответственно.