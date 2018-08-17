Главные новости
В РоссииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииЭкономикаВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиСпортISU обнулил все рекорды в фигурном катании
Экономика

Рубль снизился к доллару и евро на последних торгах недели

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающийся выход нерезидентов с рынка ОФЗ.

Курс доллара США составил 67,5 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 65,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,04 руб./EUR1, поднявшись на 1,06 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 83,86 копейки - до 71,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая падение рынка ОФЗ из-за продолжающегося выхода нерезидентов из бумаг российского госдолга. К окончанию торгов пятницы индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI упал до минимальных с марта прошлого года отметок (-0,42%, до 134,17 пунктов).

Кроме того, участники рынка ждут решения международного агентства Fitch по суверенному рейтингу России, а также отыгрывают очередную волну снижения интереса к риску после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора Эндрю Брансона.

Цены на нефть растут в пятницу на ожиданиях возобновления на следующей неделе забастовки на месторождениях в Северном море, разрабатываемых Total S.A. Рынок, который остается под давлением в связи с укреплением доллара и ростом запасов нефти в США, завершает неделю снижением.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве выросла на 0,49% - до $71,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени также на 0,49% - до $65,2 за баррель.

На этой неделе Brent потеряла порядка 1,5%, WTI - около 2,7%. Для Brent это уже третье недельное падение подряд, а для WTI - седьмое (самый длительный период непрерывного снижения с 2015 года).

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказал валютный кризис в Турции, укрепление доллара, а также сигналы ослабления глобального спроса и неожиданное увеличение запасов нефти в США.

Тем не менее, покупатели вернулись на рынок в четверг, когда стало известно о намерении Вашингтона и Пекина возобновить торговые переговоры, пишет Dow Jones.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, внутренний валютный рынок остается в сильной зависимости от "аппетита" к риску глобальных инвесторов. "Геополитическая напряженность (торговые войны, политический конфликт США и Турции) способствует покупкам доллара, и в этих условиях другие валюты лишаются какой-либо поддержки со стороны внутренних макроэкономических факторов. На предстоящей неделе уверенности американской валюте могут добавить публикация протокола с последнего заседания ФРС и выступление ее главы в Джексон-Хоуле, от которых инвесторы будут ожидать очередного подтверждения вероятности еще двух повышений ставки в США до конца года", - отметил Ю.Кравченко.

"Ключевой драйвер ослабления рубля в пятницу - распродажи ОФЗ. Соответствующий индекс "чистых цен" RGBI падает вот уже 13 (!) торговую сессию подряд. Учитывая относительно стабильный рынок евробондов, игроки рынка боятся не столько новых санкций США на госдолг, сколько дестабилизации валютного рынка и сопутствующих убытков от курсовых разниц", - подчеркивает аналитик компании "Открытие Брокер" Т.Нигматуллин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,75 копейки, до 66,8757 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,72 копейки, до 76,1848 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 30,54 копейки по отношению к четвергу и составил 67,1937 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 43,52 копейки и составил 67,2968 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 316,469 млн, из которых $1 млрд 044,207 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 272,262 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 43,38 копейки, до 76,4596 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 58,96 копейки и составил 76,6805 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR642,845 млн, из которых EUR204,16 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR438,685 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка понизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,33% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. каждая - до 7,47%, 7,6% и 7,6% соответственно.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Московская биржа

Новости по теме

Экономика
В правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налоги
Эта позиция касается прибыли, полученной из-за курсовых колебанийПодробнее
 Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"
Возможно, после перехода на сертифицированное ФСБ шифрование новые сим-карты придется менять каждые 15 месяцевПодробнее
 Производители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить цены
По данным союза мясопереработчиков, из-за ограничений импорта свинина подорожала с начала года на 30% , курятина – на 35%Подробнее
 Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в миреНебоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в мире
Стоимость активов "МФК "Лахта центр" оценивается в $2,5 млрдПодробнее
Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиковМинэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков
Сейчас меру, предложенную помощником президента, обсуждают профильные ведомстваПодробнее
 Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
Предложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработкиПодробнее
 "Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
Обсуждаемая стоимость устройства с неизвестными пока характеристиками - от 16 990 до 20 000 рублейПодробнее
 "Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей
Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной ценеПодробнее
 Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале
При этом общая доля просроченных кредитов снизилась до самого низкого уровня с 2003 годаПодробнее
 Рубль резко вырос на старте торгов вторникаРубль резко вырос на старте торгов вторника
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к понедельникуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Ушла из жизни Арета Франклин10 фото
16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииЭкономикаВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиСпортISU обнулил все рекорды в фигурном катанииМоскваИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуЭкономикаПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыЭкономикаМинкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"

Нефть разлилась на площади 8,6 тыс. кв. метров в Сургуте

Эксперты РЖД оценили трудности строительства моста на Сахалин

По предварительным подсчетам, цена строительства может составить более 540 млрд рублей без НДС Подробнее

Суд в Армении освободил двух членов группировки, захватившей с оружием полк ППС

Рубль снизился к доллару и евро на последних торгах недели

В ООН призвали допустить осужденного экс-президента Бразилии до президентских выборов

Что произошло за день: пятница, 17 августа

Названы претенденты на должности глав Дагестана и Ингушетии, обнулены все рекорды в фигурном катании, скончался обладатель "Русского Букера" Шаров Подробнее

Пашинян решил изменить конституцию Армении во избежание отставки перед досрочными выборами

Внешний госдолг РФ снизился до минимума с конца 2012 года после погашения евробондов

Фотохроника 17 августа

Фотохроника 17 августа6 фото

СМИ сообщили о вероятном захвате танкера сомалийскими пиратами

Судно управлялось грузино-российским экипажем из 19 человек Подробнее

Биржевые цены на бензины к концу недели подскочили на 5%

Частный вертолет упал под Рязанью

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru