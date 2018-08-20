Остатки на корсчетах банков в ЦБ 20 августа выросли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2400,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2056,2 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 17 августа составлял 2339,3 млрд рублей по России и 2029,1 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 20 августа составили 2726,2 млрд рублей по России против 2724,5 млрд рублей днем ранее.