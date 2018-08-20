Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,5%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемировой стабилизации и подтверждения рейтинга России с "позитивным" прогнозом агентством Fitch, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2273,53 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1068,95 пункта (+1,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 67,23 руб./$1 (+0,2 рубля).

Поздно вечером в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-", а также оставило без изменений "позитивный" прогноз рейтинга.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,5%), "Интер РАО" (+1,7%), "РусАла" (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Аэрофлота" (+1%), Сбербанка (+1%), "РусГидро" (+0,9%).

Просели бумаги "Башнефти" (-0,1%), "префы" "Россетей" (-0,4%).

Индексы в США в пятницу выросли, Dow Jones завершил торги на максимуме с февраля - трейдеры с оптимизмом восприняли новости о том, что США и Китай намерены возобновить торговые переговоры.

Газета The Wall Street Journal сообщила в пятницу со ссылкой на источники в официальных кругах обеих стран, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их противостоянию в торговой сфере. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств в ноябре.

В краткосрочной перспективе ключевыми двигателями фондового рынка остаются геополитические факторы, а также неопределенность, связанная с кризисом в Турции.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что предписал Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) изучить вопрос о возможном отказе от системы ежеквартальной публикации корпоративной отчетности в пользу полугодовой. Такой подход "обеспечит более значительную гибкость и сэкономит деньги", считает Трамп.

В Азии в понедельник динамика индексов смешанная (Япония просела на 0,3%, Китай вырос на 0,8%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Внимание трейдеров смещается к политике Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне некоторого ослабления опасений в отношении торгового спора США и Китая (на этой неделе офис торгового представителя США проведет слушания по вопросу о введении дополнительных пошлин на товары китайского экспорта объемом $200 млрд), а также турецкого кризиса.

В среду, 22 августа, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обнародует протокол заседания от 31 июля-1 августа. Кроме того, 23-25 августа состоится ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, который проводит Федеральный резервный банк (ФРБ) Канзаса.

Нефть утром в понедельник незначительно проседает после роста в пятницу благодаря новостям о намерении США и Китая возобновить торговые переговоры, хотя ожидания возможного прорыва в этих переговорах остаются невысокими.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $71,78 за баррель (-0,1% и +0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $65,08 за баррель (-0,2% и +0,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,5%. Для обеих марок это уже третье недельное падение подряд. Негативом для нефтяного рынка на прошлой неделе стали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США. Согласно данным Минэнерго, резервы нефти в стране за неделю увеличились на 6,8 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,4 млн баррелей.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 869 единиц.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон пока не дает оснований для сильных движений на рынке акций. Между тем, данные Emerging Portfolio Fund Research указывают на ускорение оттока капитала из фондов, ориентированных на российские бумаги, что можно считать косвенным подтверждением материального влияния на рынок опасений, связанных с санкционными рисками. С позиций технического анализа, о сигналах к заметным движениям можно будет говорить в случае пробоя вниз уровня локального минимума вблизи 1040 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим выше отметки 67 руб./$1. Возможно некоторое ослабление давления на рубль после подтверждения позитивного прогноза по суверенному рейтингу РФ международным рейтинговым агентством Fitch, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока недостаточно.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский также отмечает, что на российский рынок по-прежнему оказывает негативное влияние ожидание объявления новых санкций США в отношении РФ, турецкий долговой кризис, а также широкомасштабная торговая война между Вашингтоном и Пекином. На этом фоне инвесторы проявляют высокую степень осторожности.

По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в выходные стало известно, США удлиняют срок обсуждения с бизнесом повышенных пошлин на китайский импорт объемом $200 млрд - консультации пройдут на этой неделе и завершатся лишь 27 августа. Учитывая негативное отношение американского бизнеса к проводимым президентской администрацией протекционистским мерам, консультации с бизнесом будут в фокусе внимания рынков, выводя на первый план надежды на смягчение внешнеторговой политики Соединенных Штатов в дальнейшем и отодвигая на второй план повышение с 23 августа импортных пошлин на китайский импорт годовым объемом $16 млрд.

На этой неделе также состоятся переговоры делегаций КНР и США по торговым разногласиям: ввиду невысокого уровня переговорщиков, они вряд ли приведут к какому-то значимому результату, однако могут подкрепить надежды участников рынков на переход к конструктивному диалогу между США и КНР. В итоге развитые рынки в начале недели смогут подрасти, развивающиеся рынки - попытаются следовать за развитыми.

Новые признаки стабилизации ситуации на рынках и консолидация нефтяных котировок способны привести к улучшению динамики индекса МосБиржи, удержавшего в пятницу отметку 2250 пунктов - диапазон 2250-2300 пунктов остается актуальным. Новости с геополитического фронта (публикаций западных СМИ о готовности США в течение ближайших недель применить экономические санкции к участникам строительства "Северного потока 2") тревожны, но вряд ли окажут серьезное влияние на рынок. Хотя деталей новых ограничительных мер нет, риски жестких санкций против "Газпрома" невысоки.