Правительство выделит 320 млн рублей туроператорам, занимающимся внутренним туризмом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о государственной поддержке туроператоров, обеспечивающих турпоток на внутренних туристских маршрутах.

Документ, опубликованный на портале правительства России, устанавливает правила выделения субсидий и перечень маршрутов.

"Реализовать пилотный проект по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров. Утвердить правила предоставления субсидий из федерального бюджета на господдержку туроператоров", - говорится в документе.

Субсидии предоставляются в целях возмещения расходов, понесенных туроператорами, зарегистрированными на территории РФ, в связи с оказанием услуг по реализации туристского продукта по туристским маршрутам, включенным в перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов по РФ.

В перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов вошли территории Карелии, Алтая и Бурятии, Приморского, Камчатского и Алтайского краёв, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Сахалинской и Тюменской областей - круглогодично, а также Краснодарского края без Сочи - в период с января по май и с сентября по декабрь, за исключением новогодних каникул.

Субсидии будут предоставляться на основании соглашения между Минкультуры России и туроператором, по типовой форме, установленной Минфином России. В соглашении предусматривается согласие туроператора на проведение проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящими правилами и соглашением.

"Претендующий на субсидию туроператор должен быть зарегистрирован на территории России, не должен являться иностранным юридическим лицом. Для получения субсидии туроператор должен будет документально подтвердить, что он обеспечивает турпоток по туристскому маршруту из перечня приоритетных маршрутов не менее года, предшествующего году получения субсидии", - говорится в пояснительной записке к документу, подготовленной Минкультуры России.